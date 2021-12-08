LG TV теперь может запускать Google Stadia, если он работает под управлением WebOS 5.0 или более поздней версии.

У вас есть удобный геймпад и современный телевизор LG? Теперь вы, вероятно, можете попробовать облачную игровую платформу Google Stadia — на сегодняшний день это приложение, которое вы можете загрузить на свой телевизор под управлением webOS 5.0 или webOS 6.0 (читайте: потенциальные модели 2020 года или новее) в любом из двух вариантов. 22 страны покрывается Google. Вы найдете его в магазине приложений LG на своем телевизоре.

LG пообещала Google Stadia и конкурирующий с Nvidia сервис облачных игр GeForce Now Выход на ТВ в 2021 годуИ компания сделала это незаметно. GeForce теперь доступна в бета-версии в середине ноября.. Ранее на большинстве телевизоров, поддерживаемых Stadia, была установлена ​​какая-либо версия Android TV.

Stadia и GeForce Now могут бесплатно опробовать базовую учетную запись, хотя они не обязательно равны. Новая серия RTX 3080 за 200 долларов в год от GeForce Now ошеломила нас; Вы писали, что он обошел Google Stadia. Но Nvidia передает потоковую передачу только в разрешении 4K на свой ресивер Shield TV, а не на эти телевизоры LG, в то время как Google Stadia предоставит полный уровень «Stadia Pro» с разрешением потоковой передачи 4K, HDR и объемным звуком 5.1 для телевизоров LG, как сегодня. При условии, что вы платите 10 долларов в месяц за Stadia Pro.

Мы еще не сравнивали «4K» Stadia и «1080p» Nvidia на одном экране, но я очень хочу оживить некоторые вечера.

Одно из потенциальных преимуществ Stadia: в то время как GeForce Now требует, чтобы вы приносили свои собственные игры (он использует библиотеку ПК), Google В настоящее время запущены бесплатные пробные версии таких игр, как мониторинг.

Даже если у вас нет геймпада, вы можете технически запустить Stadia на некоторых платформах, используя сенсорный экран вашего телефона — представитель подтверждает, что Stadia мостовой режим Добрался до телевизоров LG.

Обновление, 19:20, восточноевропейское время: Было подтверждено, что режим моста должен работать с вашим телефоном в качестве контроллера сенсорного экрана в Stadia.