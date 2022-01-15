Lightning Tour: возможно, еще одна молния отправится в Пекин

Хотя мы не увидим в «Тампа-Бэй Лайтнинг» громких имен, таких как Никита Кучеров, Стивен Стэмкос или Виктор Хедман, во время предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года, средний фанат «Лайтнинг» все еще может получить некоторые перспективы на «Лайтнинг» во время хоккейного турнира в Пекине. Как было объявлено ранее, выбранный Лайтнинг в шестом раунде Ник Пербикс вошел в состав мужской олимпийской хоккейной команды сборной США, а теперь выбран Лайтнинг в седьмом раунде на предыдущем драфте, защитник Даниил Бельников внесен в лонг-лист Олимпийского комитета России.

Ожидается, что Федерация хоккея России объявит лонг-лист 17 января — в день открытия российских сборов. Ожидается, что полный список будет объявлен 23 января. Среди других заметных имен в длинном списке — бывший защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Нестеров и Ярослав Аскаров, выбранный под 11-м номером драфта НХЛ-2020.

Бельников выбран под 196-м номером в 2021 году. Проект НХЛ. Ему 21 год, рост 6 футов 1 дюйм, вес 194 фунта, стрелок-левша. Прошлым летом его обменяли из подольского «Витязя» КХЛ в петербургский СКА, и он быстро попал в список сильнейших команд КХЛ. В этом сезоне он провел 43 игры. В этом сезоне он забил пять голов и шесть результативных передач. В основном он играет в третьей паре, проводя в среднем по 16 минут за игру. увидеть, как он прыгнет в первую половину следующим летом.

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