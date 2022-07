Linus Tech Tips Восстановите рабочий стол Steam с помощью финальной версии

Steam Deck от Valve до сих пор был хитом, (относительно) скромные характеристики на самом деле не проблема по сравнению с размером экрана и тем фактом, что вы можете играть в него в автобусе. Но поскольку это, по сути, небольшой компьютер, всегда есть соблазн улучшить его.

Что именно Линус Технические советы Они сделали это в своем последнем видео, где они взяли портативный компьютер Valve и втиснули его в несколько ключевых областей. Хотя они явно не Изменяя процессор или графический процессор Steam Deck, они могут внести некоторые важные дополнения / замены в других местах, чтобы повысить производительность устройства.

Это включает в себя удаление джойстиков на основе потенциометров в Steam Deck и замену их некоторыми электромагнитами. У них есть ряд преимуществ, в том числе лучшая долговечность (не будет дрейфовать) и меньшая «мертвая зона».

Also improved is the handheld’s storage, with an experimental 2TB SSD unit slotting neatly into the device in a way that circumvents all of the hassle people can have— vs.— При установке более крупных и теплоемких решений. Это дает этой конкретной Steam Deck 3 ТБ дискового пространства, что является смехотворным объемом для такого маленького компьютера.

Также есть дополнительный вентилятор, который помогает громадный Радиатор (выступающий прямо из задней части устройства), защитная пленка для экрана из закаленного стекла и обновление внешней батареи — не самый элегантный способ продлить время работы вашей Steam Deck, но это невероятно приятно, поскольку он крепится к задней части контроллера с помощью магниты.

Конечным результатом стало устройство, которое меньше похоже на портативный геймер и больше похоже на научно-фантастический фильм 90-х, в котором актеры прорываются через закрытую дверь, но, как вы можете видеть на видео ниже, результаты в основном сфокусированы, когда они находятся на прочности, долговечности и бесшумности — наконец, говорят о себе.