Little Witch от Nobita для PlayStation 4, Switch выходит на запад весной 2023 года

Международная фабрика идей Будет выпущен PlayStation 4 И обращает версии Маленькая ведьма Нобита В Северной Америке и Европе весной 2023 года объявил издатель. Он будет содержать японские голоса с английскими, французскими и испанскими субтитрами.

Маленькая ведьма Нобита Впервые он был запущен в раннем доступе для ПК через готовить на пару 24 июня 2022 г. За этим последовал полный выпуск для PlayStation 4 и Switch в Японии и Азии, а также для ПК через готовить на пару Во всем мире с 29 сентября 2022 г. Версии для Японии и Азии уже включают варианты перевода на английский, японский, корейский, упрощенный китайский и традиционный китайский.

Пользователи могут разместить список желаний за 49,99 долларов США. Стандартная версия или $129,99 ограниченный выпуск Теперь через интернет-магазин Iffy. Содержание последнего будет раскрыто позднее.

Вот обзор игры от Idea Factory International:

Около Юная ведьма Нобита пришла в древний замок, чтобы разгадать тайну своего происхождения. Встретив загадочную черную кошку, вы узнаете множество заклинаний и магических способностей, которые помогут ей справиться с грядущими опасностями. Какие секреты скрыты в недрах воздушной крепости?

Руководства по функциям лучше. быстро. более могущественный. Волшебник. — В замке полно могучих монстров и даже могущественных боссов. По мере продвижения ваши противники будут становиться сильнее, так что вам это тоже понадобится. Собирайте сущность души поверженных врагов и используйте ее, чтобы усилить свои способности и уничтожить созданные души!

— В замке полно могучих монстров и даже могущественных боссов. По мере продвижения ваши противники будут становиться сильнее, так что вам это тоже понадобится. Собирайте сущность души поверженных врагов и используйте ее, чтобы усилить свои способности и уничтожить созданные души! Стань хитрым! — Боссы, известные как Crafted Souls, будут довольно сложной задачей, и их будет нелегко устранить. Вам нужно будет разработать стратегию, если вы хотите победить их. Уклоняйтесь от их атак как раз вовремя, чтобы доминировать в битве.

— Боссы, известные как Crafted Souls, будут довольно сложной задачей, и их будет нелегко устранить. Вам нужно будет разработать стратегию, если вы хотите победить их. Уклоняйтесь от их атак как раз вовремя, чтобы доминировать в битве. Таинственный волшебный тур — Вы можете обнаружить, что ваш путь заблокирован в вашем путешествии. Используйте свое мастерство обращения с магическими предметами, чтобы решать головоломки и открывать новые области замка для исследования. Вы можете даже найти некоторые сокровища, спрятанные вокруг вас.

— Вы можете обнаружить, что ваш путь заблокирован в вашем путешествии. Используйте свое мастерство обращения с магическими предметами, чтобы решать головоломки и открывать новые области замка для исследования. Вы можете даже найти некоторые сокровища, спрятанные вокруг вас. правда там — Собирайте предметы вокруг замка и узнайте больше о темном и таинственном мире Нобеты.

Смотрите новый трейлер ниже. Посмотреть новый набор скриншотов в галерее. Посетите официальный сайт здесь: Северная Америка / Европа.