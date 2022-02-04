Loco Films сняла фильмы «Брат» и «Саша» перед премьерой на Берлинале

Loco Films приобрела права на мировую продажу фильма Александра Золотухина «Брат в каждом дюйме» перед его мировой премьерой в конкурсной секции «Встречи» Берлинского кинофестиваля. Парижский агент по продажам также приобрел «Землю Саши», полнометражный дебют Юлии Трофимовой, которая играет в рамках фестиваля «Поколение 14 плюс».

Второкурсник Золотухина — это история братьев-близнецов, неразрывная связь которых усложняет их усилия по осуществлению их общей мечты стать военными летчиками. Фильм продюсируют Андрей Сигле и Мэри Назари для Proline Film.

Сын летчика Золотухин получил редкий доступ на действующую военную базу для съемок «Брата в каждом дюйме». Известный кинематографист Андрей Найденов («Дорогие товарищи!») вместе с военными инженерами сконструировал специальные корпуса для фотоаппаратов, которые позволили бы ему снимать высокооктановые сцены полета.

«Я хотел максимально реалистично показать процесс становления летчиком, — сказал Золотухин, чей полнометражный дебют «Русская молодежь» состоялся в Берлине в 2019 году. — Все детство я провел на военных базах, поэтому тема мне очень близка авиация. Эти базы очень теплые и приятные воспоминания моего детства. Такое приятное, теплое чувство я постарался привнести и в свой фильм».

33-летний кинорежиссер учился в режиссерской мастерской Александра Сокурова («Русский ковчег»), среди выпускников которой лауреаты премии «Особый взгляд» Кантемир Балагов («Дыл») и Кира Коваленко («Разжимая кулаки»). Сокуров работал креативным консультантом над фильмом «Брат в каждом дюйме».

Первый полнометражный фильм Трофимовой «Земля Саши» — это история нерешительного 18-летнего юноши, который изо всех сил пытается реализовать свое желание стать художником, поскольку его мать убеждает его выбрать безопасный карьерный путь. Внезапное появление отчужденного отца мальчика еще больше усложняет ситуацию. Но когда у Саши происходит неожиданная встреча с необычной девушкой по имени Женя, он понимает, что у него нет другого выбора, кроме как наконец-то повзрослеть.

«Есть разные ракурсы, в которых я могла бы изобразить молодежь и ее проблемы», — сказала Трофимова. «Я хотел запечатлеть хрупкий, но очень нежный момент в вашей жизни, когда все возможно. Я хочу поделиться со зрителями этой эмоцией, ощущением того, что перед тобой открывается совершенно новая жизнь, и ты не должен бояться вступить в нее».

«Земля Саши» продюсируется Катериной Михайловой и Константином Фамом для московской компании «Вега Фильм», в чьих послужных списках — премьера «Конференция» Ивана И. Твердовского на Венецианских днях (2020) и «Ахром» Марии Игнатенко, который принял участие в конкурсе «Тигр». на Роттердамском кинофестивале в этом году.

«В течение последних нескольких лет российское кино раз за разом продолжает доказывать свое выдающееся качество кинопроизводства на фестивальных площадках», — говорится в заявлении Loco Films. «Мы очень рады работать с этими чрезвычайно одаренными новыми голосами и представлять их покупателям на Берлинале».