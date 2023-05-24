Logi Dock Flex — это решение Logitech стоимостью $699 для горячих столов.

Logiech анонсировала Logi Dock Flex, свою новейшую универсальную док-станцию ​​USB-C, предназначенную для облегчения некоторых проблем, связанных с горячими столами и гибридной работой. Logi Dock Flex чем-то похож на Amazon Echo Show, который оснащен 8-дюймовым сенсорным экраном, который позволяет пользователям бронировать комнаты и контролировать наличие рабочих столов с помощью Zoom Workspace, Microsoft Teams или нового программного обеспечения Logitech для бронирования настольных компьютеров.

Встроенный экран является странным дополнением к док-станции, но Logitech все же удается наполнить Logi Dock Flex множеством портов для поддержки стандартной настройки рабочего стола. Два порта USB-C и один порт USB-A расположены под экраном на передней панели Logi Dock Flex. На задней панели вы найдете еще два порта USB-A, порт USB-C, гигабитный порт Ethernet и слот для замка Kensington.

Logi Dock Flex может показать, кто из сотрудников забронировал этот стол и как долго он им пользуется. Фото: Logitech

Он может поддерживать два дисплея 4K через соединение HDMI и один DisplayPort и заряжать любой ноутбук, к которому он подключается, мощностью 100 Вт через специальное соединение USB-C. Сотрудники также могут использовать Logi Dock Flex для присоединения к собраниям и просмотра своих календарей, фотографий и внешних сообщений.

Logi Dock Flex является преемником оригинальной Logi Dock, которая представляет собой классную док-станцию ​​в форме куба со встроенным динамиком. сказал Скотт Уортон, генеральный директор Logitech B2B.

Logi Dock Flex за 699 ​​долларов не совсем дешев. Если вам не нужен встроенный монитор, существует множество доступных док-станций, а некоторые, например TS4 от CalDigit, также предлагают поддержку Thunderbolt, которой, похоже, полностью не хватает в Logi Dock Flex. Он включает в себя бесплатную версию программного обеспечения резервирования Logitech для настольных компьютеров, но его можно запускать независимо с помощью мобильных и настольных приложений Logi Tune. Платная версия программного обеспечения для бронирования офисов также доступна по годовой подписке за 49 долларов за офис, которая предоставляет дополнительные функции, такие как аналитика, расширенное управление пользователями и карты офисов. READ Открывайте гаражные ворота в любой точке мира с помощью этого «умного» устройства - Ars Technica

Logi Dock Flex будет доступен в необъявленную дату «осень 2023 года». Программное обеспечение Logitech для резервирования столов уже доступно, а премиум-функции, включенные в предложение, будут работать в виде бесплатной пробной версии до 1 июля 2024 года.