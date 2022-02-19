Lost Ark: сводка обзора Steam

картина : Смайлгейт / Котаку

Компьютерный прорыв в жанре MMORPG пропавший гроб Впервые он был выпущен в Южной Корее в 2019 году. Только в начале этого месяца он наконец был выпущен в США и Европе. Она быстро стала одной из самых популярных игр за всю историю Steam. В минувшие выходные более 1,3 миллиона активных игроков. В настоящее время это самая популярная игра на сервисе, превосходящая по производительности такие классические игры, как Контр-страйк: вперед! И Dota 2. И с таким количеством людей, играющих, вам лучше поверить, что в Steam есть много обзоров.

В целом, отзывы в Steam для пропавший гроб Это было положительно. Однако, поскольку игра продолжает бороться с длинными очередями серверов в Европе, ДиаблоКак и в MMO, количество негативных отзывов увеличилось. Это отражено в некоторых из самых популярных обзоров в Steam, где некоторые игроки даже делятся различными рецептами блюд, которые вы можете приготовить, ожидая онлайн. Другие комментируют, как они годами ждали, чтобы сыграть в эту игру, о которой Smilegate впервые объявила в 2013 году. Таким образом, между этим и проблемами с сервером было много ожидания.

Многие отзывы, как положительные, так и отрицательные, выражают, насколько им понравился бой, часто описывая его как приятный и веселый. Это то, о чем я упоминал в своих первых впечатлениях от игры.. Хотя у него хорошая сюжетная линия, другие обозреватели в Steam отметили, что бой действительно является звездой шоу. Использование «Hitstops» и больших групп врагов действительно помогает вывести действие на более высокий уровень, чем в других ARPG. в пропавший гроб Она кажется очень мощной, в основном с самого начала, что является хорошим отличием от большинства MMO-игр.

Конечно, многие отзывы также указывают Диабло. Об этом почти невозможно говорить пропавший гроб не делая этого. В самом деле, это может быть незаконным? Все остальные говорят об этом Диабло говоря о пропавший гроб Так что я тоже так делал — лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Интересно, что большое количество отзывов указывает на то, что Blizzard должна позаботиться о том, как это сделать. Диабло IV сравнить с пропавший гроб. Я не уверен в этом, но, вероятно, из любой игры, которая так быстро привлекает так много людей, можно извлечь некоторые уроки. (Хотя я думаю, что Blizzard…О других заботах сейчас.)

Некоторые обозреватели Steam отмечают, что многие потерянный ковчег яОчень общие и похожие, что не является ошибкой. Вы тратите много времени на сбор вещей, чтобы передать их NPC, а затем повторяете это снова и снова. Но цифры растут, и это весело.

В целом вроде все идет хорошо Гроб отсутствует. Даже резкий рост негативных отзывов от разгневанных людей, которые не могут войти в систему, по-видимому, идет на убыль после того, как Smilegate и партнер Amazon добавили на этой неделе больше серверов. буду пропавший гроб Продолжаете доминировать в чартах Steam в обозримом будущем? Я не знаю, но, судя по многим отзывам, я бы не стал на это ставить.

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку

снимок экрана : Стим / Котаку