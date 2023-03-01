Luminous Productions объединится с Square Enix 1 мая

Square Enix Holdings объединит дочернюю компанию Luminous Productions, стоящую за ней студию разработки Фейсбуксо стопроцентной дочерней компанией Square Enix 1 мая компания объявить.

Интеграция является частью этого [Square Enix Holdings’] Усилия по повышению конкурентного мастерства [Square Enix] Group Development Studios — цель, поставленная в рамках ее текущей среднесрочной бизнес-стратегии», — говорится в сообщении компании.[Square Enix Corporation] Он разработал множество игр AAA HD и владеет обширной интеллектуальной собственностью и контентом. [Luminous Productions] В то же время он не только оснащен возможностями разработки игр AAA, но также обладает техническими знаниями в таких областях, как разработка игрового движка. Сочетание двух объектов приведет к дальнейшему повышению [Square Enix] Способность группы к развитию. [high-definition] игры.

И вот он сообщение От Luminous Productions после слияния: