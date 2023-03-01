Luminous Productions объединится с Square Enix 1 мая

Square Enix Holdings объединит дочернюю компанию Luminous Productions, стоящую за ней студию разработки Фейсбуксо стопроцентной дочерней компанией Square Enix 1 мая компания объявить.
Интеграция является частью этого [Square Enix Holdings’] Усилия по повышению конкурентного мастерства [Square Enix] Group Development Studios — цель, поставленная в рамках ее текущей среднесрочной бизнес-стратегии», — говорится в сообщении компании.[Square Enix Corporation] Он разработал множество игр AAA HD и владеет обширной интеллектуальной собственностью и контентом. [Luminous Productions] В то же время он не только оснащен возможностями разработки игр AAA, но также обладает техническими знаниями в таких областях, как разработка игрового движка. Сочетание двух объектов приведет к дальнейшему повышению [Square Enix] Способность группы к развитию. [high-definition] игры.
И вот он сообщение От Luminous Productions после слияния:
Обновление от Luminous Productions
Возможно, вы слышали новость о слиянии Luminous Productions и Square Enix. С 1 мая наша талантливая команда присоединится к Square Enix, чтобы предлагать новые и инновационные игровые возможности игрокам по всему миру.
Время от времени мы остаемся полностью сосредоточенными на Фейсбук. В настоящее время мы работаем над ранее объявленным патчем, чтобы улучшить общую производительность игры (скоро мы предоставим обновление), а DLC «In Tanta We Trust» выйдет этим летом. Еще раз спасибо за ваше терпение и поддержку!
Когда мы создавали Luminous Productions в 2018 году, мы хотели создавать игры уровня AAA, в которых сочетались бы технологии и искусство, чтобы создавать совершенно новые игровые возможности. Получить шанс сделать это было мечтой. Мы ценим то, что вы отправились в это путешествие вместе с нами, и мы с нетерпением ждем продолжения создания новых развлечений и опыта в рамках семьи Square Enix.
искренне,
Команда Luminous Productions
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