M1 Ultra Mac Studio превосходит 28-ядерный процессор Intel Mac Pro в Geekbench

Во вторник Apple представила Mac Studio, который по умолчанию поставляется с мощным чипом M1 Max. Тем не менее, компания также предлагает более дорогую модель с M1 Ultra, новым чипом Apple Silicon, который быстрее, чем M1 Max. Чтобы дать нам лучшее представление об этой производительности, тест Geekbench показывает, что последний чип Apple превосходит 28-ядерный процессор Intel Mac Pro.

На своем веб-сайте Apple сравнивает новый чип с 16-ядерным процессором Intel Xeon W, установленным в Mac Pro. Однако Утечка результатов Geekbench Выяснилось, что чип M1 Ultra мощнее 28-ядерного процессора Intel Xeon W, самого мощного процессора, доступного для компьютеров Apple Tower.

Неудивительно, что M1 Ultra набрал 1747 баллов в одноядерном режиме, что примерно столько же, сколько и у других вариантов M1 (поскольку основное различие между ними заключается в количестве ядер). Однако, когда дело доходит до нескольких ядер, 20-ядерный M1 Ultra набирает 24055 баллов в тесте Geekbench 5. Но как это соотносится с высокопроизводительными процессорами Intel?

28 ядер Процессор Intel Xeon W-3275M, что является лучшим показателем, который вы можете получить с Mac Pro, с оценкой 19951 в многоядерном режиме. Это означает, что M1 Ultra примерно на 20% быстрее, чем самый дорогой процессор, доступный для Intel Mac Pro.

Цифры, безусловно, удивительны, потому что Mac Studio более компактен и эффективен, чем Mac Pro, но это не означает, что чип M1 Ultra делает Mac Studio лучше, чем Mac Pro в каждом сценарии. С Mac Pro пользователи могут комбинировать два графических процессора Radeon Pro емкостью 64 ГБ каждый или даже добавлять до 1,5 ТБ ОЗУ — компоненты, которые оказывают еще большее влияние на производительность ЦП для некоторых задач.

По словам Apple, у компании все еще есть планы подать Новый Mac Pro с Apple Silicon В какой-то момент это заставляет задуматься, насколько мощный чип создан для этого устройства.

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