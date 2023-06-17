MacBook, который Apple больше не может продавать

С выпуском нового 15-дюймового MacBook Air Apple расширила самую совершенную линейку компьютеров Mac за последнее время. Существует MacBook практически для любого мыслимого бюджета и варианта использования, от MacBook Air M1 за 999 долларов до более дорогого 16-дюймового MacBook Pro.

Учитывая, насколько хорошо 15-дюймовый MacBook Air был воспринят в первых обзорах, кажется, что среди них нет плохого варианта. То есть до тех пор, пока вы не найдете MacBook, спрятанный в линейке, которую Apple продолжала продавать без всякой причины. Я имею в виду, конечно же, 13-дюймовый MacBook Pro.

Я жаловался на эту паршивую овцу MacBook Pro с прошлого года, когда Apple приняла резкое решение оставить его в линейке при анонсе чипа M2. Несмотря на выпуск MacBook Air M2 с новым 13-дюймовым дизайном, 13-дюймовый MacBook Pro по-прежнему имеет тот же старый корпус, который используется с 2016 года. Да, вы правильно прочитали — 2016 год, как и в до Seven. годы. Это означает отсутствие обновленной веб-камеры, толстых рамок, отсутствие MagSafe и сенсорной панели.

Так что да, Apple следует немедленно прекратить выпуск 13-дюймового MacBook Pro. Это была прекрасная возможность незаметно отменить его с выпуском 15-дюймового MacBook Air и снижением цены на 13-дюймовый Air. в очень По крайней мере, это снизило бы цену. но нет.

Тем не менее, мы находимся на полпути к 2023 году, а Apple по-прежнему отказывается это делать. Зачем хранить старый, поврежденный ноутбук, который портит впечатляющий модельный ряд Apple? Ну, это просто. Продолжайте продавать. Apple дала понять это в 2022 году, отметив, что 13-дюймовый MacBook Pro был вторым самым продаваемым ноутбуком в мире, уступая только более дешевому M1 MacBook Air. Теоретически нет ничего плохого в обновлении одного из самых популярных ноутбуков. Я бы не стал винить Apple за желание сохранить этот поезд. Люди продолжают покупать их, так почему же перестать их продавать?

Ну, когда вы копаетесь в файле причина Люди покупают его, вы начинаете видеть неприглядную правду, стоящую за маркетингом Apple. Это продвигает идею о том, что эти ноутбуки несколько более «профессиональны», чем MacBook Air, что просто не соответствует действительности. Он использует точно такой же чип, и, учитывая более продвинутый дизайн и функции Air, Pro — не более чем подражатель. Однако, говоря о 13-дюймовом MacBook Pro, Apple любит упоминать, насколько он хорош в редактировании фотографий и обработке изображений, но никогда не упоминает, как он сравнивается с другими MacBook с аналогичной ценой в этой линейке.

Давай, Эппл. Теперь, когда у нас есть 15-дюймовый MacBook Air, вот он. действительно Нет смысла покупать 13-дюймовый MacBook Pro. Они идентичны по цене и производительности, хотя 15-дюймовый MacBook Air лучше во всех отношениях. Во всяком случае, 13-дюймовый MacBook Pro — это просто напоминание об ушедшей эпохе для Mac — эпохе, которую не вспоминают с любовью, могу я добавить.

Если люди хотят купить его со скидкой у сторонних продавцов, добро пожаловать. Но Apple вводит в заблуждение, продолжая продавать их. Если компания хочет защитить свой бренд «Pro» и поддерживать свои превосходные возможности, Apple должна навсегда отказаться от этого бренда.

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