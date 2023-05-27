MacBook Air M1 от Apple продается по лучшей цене на Amazon.

Несмотря на свой возраст, Apple с M1 остается одним из лучших вариантов для тех, кто не может позволить себе новейший MacBook Air, но хочет что-то легкое и относительно быстрое. Однажды мы объявили его одним из лучших ноутбуков, которые вы можете приобрести, благодаря длительному времени автономной работы, прочной клавиатуре и прочности кремния Apple M1, который продолжает работать, даже если последнее поколение Air не может конкурировать с более новым. модели. Это не бюджетная покупка, сама по себе, но если вам нужна повседневная машина для работы и отдыха, вам будет трудно найти ту, которая предлагает лучшее соотношение цены и качества.

Вещательные устройства не могут буквально Будь пруд пруди, но достаточно сказать, что есть много отличных вариантов, которые стоит рассмотреть, когда вы ищете свое следующее потоковое устройство. Большинство из них не где-либо близко смешанного использования, как Куб Fire TV третьего поколения от Amazonкоторая достигла рекордно низкого уровня в 119,99 долларов (скидка 20 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ Цель.

По своей сути новейший Fire TV Cube представляет собой потоковое устройство, которое также выполняет двойную функцию умного динамика благодаря набору микрофонов с формированием луча. Как и Fire TV Stick 4K Max, он поддерживает потоковую передачу Wi-Fi 6E и 4K во всех популярных форматах HDR (включая Dolby Vision), однако он также демонстрирует более высокую производительность и поддержку голосовых команд без помощи рук, которых теперь более чем достаточно. гораздо способнее, чем всего несколько лет назад. Теперь соедините вышеупомянутые характеристики со встроенным входом HDMI динамика и капюшоном с тканевой отделкой, и у вас есть потоковое устройство, которое является настоящим шагом вперед по сравнению с бюджетными предложениями Amazon. READ Q Link Wireless разрешил доступ к информации о клиенте только по номеру телефона.

Если вам интересно, чем отличаются два плана подписки Peacock, вам нечего знать. Премиум-план с поддержкой рекламы дает вам доступ ко всем тем же фильмам и телепередачам, что и более высокий уровень, а это значит, что вы по-прежнему можете использовать его для записи. кокаиновое пивоО, Райан Джонсон, палец вверх морда кирпичомКакого черта Правила Вандепамп Это — вместе с избранными спортивными событиями и новостями. Вы не получите много программ в прямом эфире или возможность загружать контент для просмотра в автономном режиме, но, эй, это меньше 2 долларов в месяц.