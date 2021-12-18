macOS 12.2 становится лучше Приложение Apple Music, вы можете попробовать его сейчас

с вводом macOS Catalina В 2019 году Apple окончательно завершила эру iTunes. Разделите его функции на специальные приложения для подкастов, телевидения и музыки.. Была только одна проблема — Новое музыкальное приложение мало чем отличается от iTunes, и даже новые элементы вещания отображаются как веб-страницы, а не просматриваются локально.

Теперь доступна бета-версия macOS 12.2 с более плавной прокруткой в ​​Safari на последнем MacBook Pro с ProMotion, а также встроенными функциями Apple Music и TV на базе AppKit Shows вместо веб-шоу. https://t.co/jjM9THIxFc Чудо-гидра 16 декабря 2021 г.

в виде 9to5Mac указывает наРазработчики тестируют бета-версию следующего обновления macOS Monterey, 12.2, пятнистый Обновленная версия приложения «Музыка» решает некоторые из этих проблем. Хотя части приложения в стиле iTunes остались, говорят, что приложение «Музыка и ТВ» теперь использует собственные представления AppKit вместо веб-представлений, благодаря чему все работает быстрее и проще в использовании при взаимодействии с потоковыми службами. Поиск музыки или прокрутка контента — вот где вы можете заметить самую большую разницу.

Более того, вы можете попробовать это сами, если хотите установить бета-версию программного обеспечения на свой ноутбук или настольный компьютер, поскольку теперь доступна общедоступная бета-версия 12.2. Если у вас есть один из новых ноутбуков MacBook Pro и установлена ​​бета-версия, вы также можете заметить улучшенную поддержку прокрутки ProMotion в Safari.

Бета-программа открыта для всех на сайте Apple.И если вы не уверены, что нырнете, У нас есть инструкции по настройке. Если вам нужно сделать резервную копию своего программного обеспечения или вы хотите создать отдельный раздел для его установки, не вмешиваясь в существующую установку, мы вам поможем.