macOS 12.3 намекает на то, что сверхширокополосная технология появится на компьютерах Mac

Apple на этой неделе выпустила первую бета-версию macOS Монтерей 12.3, который поставляется с новыми функциями, такими как универсальный контроль и безопасные заметки в диспетчере паролей Safari. Обновление также готовит операционную систему Apple для настольных ПК к новым технологиям, поскольку внутренние системные файлы намекают на то, что сверхширокополосный доступ (или UWB) появится на Mac.

Последняя бета-версия macOS 12 включает в себя фреймворки и демоны (которые являются частями системы, работающей в фоновом режиме), необходимые для поддержки сверхширокополосной технологии. Это те же инструменты, которые уже использовались для обеспечения поддержки UWB на устройствах iOS с чипом U1.

Для незнакомых, сверхширокополосная технология это протокол беспроводной связи ближнего действия, который используется для информирования о космосе. Таким образом, два или более устройства UWB в одной комнате могут точно определить местонахождение друг друга.

Apple впервые представила технологию UWB на своих устройствах с iPhone 11 в 2019 году, а затем распространила ее на Apple Watch, HomePod mini и AirTags. В экосистеме Apple это обеспечивает более быструю аутентификацию AirDrop, CarKey даже без необходимости вынимать iPhone из кармана, быструю передачу AirPlay и точное местоположение, используемое сетью Find My.

Эти преимущества могут быть распространены на Mac, если Apple решит внедрить чип U1 в свои компьютеры. Тем не менее, стоит отметить, что даже в последних моделях iPad не реализована сверхширокополосная технология, поэтому единственная уверенность, которая у нас есть сейчас, заключается в том, что Apple экспериментирует с технологией UWB на большем количестве устройств. Пока неясно, когда именно мы увидим Mac и iPad с чипом U1.

Ходят слухи, что Apple проводит особенное событие этой весной, так что, возможно, на этом мероприятии мы узнаем больше о планах Apple по распространению технологии UWB на свои устройства.

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