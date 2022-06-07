macOS Ventura предлагает эксклюзивные возможности Apple Silicon

Поскольку Apple продолжает переход на Apple Silicon, она по-прежнему поддерживает компьютеры Intel Mac с последними версиями macOS. macOS Вентура это Возможность работы на большинстве версий Mac С 2017 года, в том числе на базе процессоров Intel и Apple Silicon. Но при этом некоторые из новых функций macOS Ventura поддерживаются только на компьютерах Mac с Apple Silicon.

Согласно веб-сайту Apple, в macOS Вентура Вы сможете использовать его, только если у вас есть Mac с Apple Silicon.

Во-первых, и в частности, Apple заявляет, что поддержка Live Captions в FaceTime ограничена компьютерами Mac с процессором Apple Silicon. Эта функция автоматически накладывает напечатанные подписи на вызов FaceTime. Также есть поддержка назначения спикеров на конференц-связь:

Живые субтитры в FaceTime: смотрите диалоги с автоматическим сценарием, встроенные в видеозвонки FaceTime. Благодаря атрибуции говорящего легко следить за групповыми разговорами.

Эта функция в значительной степени зависит от Neural Engine, поэтому Apple ограничивает ее для компьютеров Mac с чипом M1 или M2 внутри и не поддерживает какие-либо компьютеры Intel Mac.

Между тем, вторая функция, которая, по словам Apple, поддерживается только на компьютерах Apple Silicon Mac, — это эталонный режим с возможностью Sidecar. Эта функция позволяет использовать 12,9-дюймовый iPad Pro M1 с технологией Liquid Retina XDR в качестве дополнительного эталонного дисплея для вашего Mac. Эта функция поддерживается только на 12,9-дюймовом iPad Pro с дисплеем Liquid Retina XDR и на компьютерах Mac с кремнием Apple.

Наконец, есть третья небольшая функция, которая ограничена M1 Mac и более поздними версиями: возможность вводить смайлики с помощью голоса во время диктовки на устройстве.

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В этом году Apple гораздо менее агрессивна с ограниченными функциями Apple Silicon Mac, чем в прошлом году с macOS Monterey. Но, с другой стороны, в этом году Apple также отказывается от поддержки очень большой группы старых компьютеров Mac с процессорами Intel.

Примечательно, что macOS Ventura прекращает поддержку (печально известного) MacBook Pro 2016 года и мусорного Mac Pro 2013 года. В целом macOS Ventura поддерживает модели iMac и MacBook Pro 2017 года и новее, Mac mini 2018 года и новее, MacBook Air 2018 года и новее. Последний, Mac Pro 2019 года, Mac Studio.

Поскольку переход Apple на Silicon продолжается, Apple, вероятно, продолжит отказываться от поддержки компьютеров Mac на базе Intel несколько быстрее, чем обычно. Когда компания перешла с PowerPC на Intel, всего за два года Apple прекратила поддержку всех компьютеров PowerPC.

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