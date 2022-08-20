Madison Square Garden Entertainment является ответвлением нью-йоркских заведений MSG Sphere.

Мэдисон Сквер Гарден Развлекательная Корпорация В пятницу руководители заявили, что потенциальное разделение создаст больше возможностей для роста их новой арены, MSG Sphere.

почему это имеет значение: Генеральный директор Джеймс Долан снова стремится создать новую публичную компанию после разделения MSG Entertainment и MSG Sports (New York Knicks, New York Rangers и других спортивных команд) в 2020 году.

Лидерство новостей: Дэвид Бернс, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Дэвид Бернс, сказал: «Мы считаем, что это разделение обеспечит обеим компаниям большую гибкость для реализации их различных стратегий бизнеса и распределения капитала. Мы также ожидаем, что выделение даст инвесторам более полное представление о каждой из них». бизнес компании и перспективы роста». Заработок на звонке сегодня.

Детали: МСГ Развлечения объявить В четверг он рассматривает возможность превращения некоторых из своих объектов в новую развлекательную компанию.

Новая компания может включать Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Beacon Theater и Chicago Theatre, Radio City Rockets, производство «Christmas Spectacular», его бизнес по бронированию спортивных мероприятий и его региональные спортивные сети.

Затем MSG Entertainment будет включать в себя MSG Sphere и Tao Group Hospitality. Он также сохранит за собой треть экономической доли в новой компании и большую часть имеющихся денежных средств.

Сроки компания не назвала.

Между линиями: Долан уделяет первостепенное внимание MSG Sphere, первое место которого должно открыться в Лас-Вегасе в следующем году, и планирует открыться в Лондоне. он Запущен Студии MSG Sphere в Бербанке создают контент для площадок.

Бернс сказал, что в пятницу вечером в Beacon Theatre компания запустит новую иммерсивную звуковую систему, которая «разработана, настроена и масштабирована для MSG Sphere Las Vegas, которая станет самой передовой концертной звуковой системой в мире».

Из примечания: Что касается будущего команды «Никс» и «Рейнджерс», Долан «не планирует продавать ни одну из команд», — заявила старший вице-президент MSG по коммуникациям и маркетингу Натали Равитс. Он сказал New York Post Четверг.