Mafia Titanic PC Mod выпущен после 15 лет разработки

15 лет назад, в 2006 году, мне едва исполнилось 15. И в том же году, в том же году, когда Twitter выпустил оригинальный Мафия: Затерянный райский город Ему едва исполнилось четыре года. Один из вкладчиков начал работу над модификацией, которая добавит в игру полностью реализованный и прототипированный Титаник. Спустя 15 лет вышла первая часть.

“MOD ТитаникОн нацелен на создание одного из «самых подробных и точных 3D-восстановлений Титаника из когда-либо существовавших». Игроки смогут исследовать массивный корабль в режиме свободного передвижения, и окончательный план состоит в том, чтобы включить серию новых миссий с участием обреченного корабля и мафия. Ее в основном развивает один человек, Робин Бонгартс . в соответствии с Eurogamer брать интервью С прошлого месяца Бо ngaarts – это файл Морской инженер из Нидерландов работает над этой моделью с 2006 года.

Первая часть массивной модификации это было в последний раз выпущен вчера А также 20 августа. На его борту нет миссий Корабль также не отображает момент затопления корабля. Океан. И некоторые части корабля, судя по этой схеме, еще не закончены. Тем не менее, вы можете бежать Корабль и исследуйте различные части его высокодетализированного экстерьера. А также Номера .

Этот режим включает в себя функции, отсутствующие в исходной базовой игре, такие как возможность полностью подняться. лестница и плавание. Эти функции были добавлены в мод с помощью небольшой команды, с которой работает Bongaarts.

Если вы хотите попробовать Titanic Mod, вам понадобится файл Ваниль без запаха Выдача из игры. Версии игры с открытым миром для Steam и GOG также будут работать, хотя этот мод не поддерживает другие моды, такие как популярное широкоэкранное исправление. И нет, в прошлом году это не сработало. Окончательное издание Mafia.

Вы можете узнать больше о создателе мода из приведенного выше Eurogamer брать интервью или проверить История мода Титаник через его страницу Moddb.

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(h/t: Eurogamer)