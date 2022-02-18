Majora’s Mask появится на Nintendo Switch в день запуска Elden Ring

Официально: отметьте 25 февраля в своем календаре как день, когда вы будете часами сражаться с врагами и решать головоломки в запутанном фэнтезийном мире. когда? старое кольцо? Нет, я про него Легенда о Зельде: Маска мажоры. Nintendo подтвердила, что классическая игра Zelda будет добавлена ​​в библиотеку N64 на Nintendo Switch Online на следующей неделе.

Маска мажора Он был выпущен в 2000 году и визуально похож на своего предшественника, оригинального окарина времени. Однако это гораздо более мрачная и совершенно другая игра, построенная вокруг повторяющегося трехдневного цикла, в котором Линк должен выяснить, как спасти мир от надвигающегося разрушения Луной. Ремейк 3DS под названием Легенда о Zelda: Маска мажоры 3Dвыпущенный в 2015 году.

Игры для Nintendo 64 доступны для новых подписчиков Nintendo Switch Online Пакет расширения 49,99 долларов США в год. Уровень обслуживания. Пакет расширения также включает в себя подборку игр для Sega Genesis и дополнительный контент для Пересечение животных: новые горизонтыРядом Следующий DLC для Марио Карт 8 Делюкс. Маска мажора Это двенадцатая игра для N64, добавленная в библиотеку; Включает будущие подтвержденные названия покемон снапИ Марио ГольфИ Кирби 64: Хрустальные осколкиИ F-ноль X.