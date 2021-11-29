Mario Kart 8 возвращается на первое место, поскольку Nintendo Switch правит Черной пятницей | Коробочные диаграммы Великобритании

Mario Kart 8: Deluxe была игрой №1 в Великобритании на прошлой неделе, благодаря сделкам вокруг консоли Nintendo Switch во время Черной пятницы.
Название Switch, которое было продано более двух миллионов копий в Великобритании, подскочило на шесть позиций после роста продаж на 567% неделя за неделей. Был комплект консоли Switch Black Friday с Mario Kart 8.
Это означает, что на прошлой неделе №1, Pokémon Brilliant Diamond, опустился на пять позиций до №6 после падения продаж на 57% неделю за неделей. Его аналог, Pokemon Shining Pearl, опустился с №2 на №11 после того, как продажи упали на 58%. Если бы обе игры были объединены, они вместе заняли бы третье место в чартах.
Эта диаграмма влияет только на фактические продажи и не учитывает количество цифровых загрузок.
По прошествии недель Черной пятницы он был относительно слабым по стандартам продаж физических игр. Продажи коробочных игр для Черной пятницы в Великобритании снизились на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года, что означает, что в этом году было продано на 100000 коробочных игр меньше, чем в прошлом году.
Второй по величине игрой в Черную пятницу была FIFA 22, продажи которой выросли на 145%, за ней следует Minecraft on Switch, продажи которой выросли на 258%.
Call of Duty: Vanguard занимает четвертое место, продав примерно столько же игр на этой неделе, что и на прошлой неделе.
Полный график полон игр, выигравших от акций Черной пятницы. Стражи Галактики поднялись на 12 позиций до 5 после скачка продаж на 419%, Just Dance 2022 занял 7 место после увеличения на 133%, Animal Crossing: New Horizons занял 8 место благодаря увеличению продаж на 94% и Far Cry 6 (No. 9) на 49%.
Другой большой выпуск на прошлой неделе (который не был Pokémon) был Battlefield 2042, который опустился на 12 место после падения продаж на 58%. Большой новинкой недели стал Farming Simulator 22, который дебютировал под номером 13. Лучше всего продавалась игра на PS4, на которую приходилось 37% продаж, за ней следуют Xbox (34%), PS5 (14%), а затем — ПК. хорошо на 14%).
Metroid Dread, пригрозивший вылететь из топ-40 на прошлой неделе, вернулась на 23-ю позицию (продажи выросли на 190%). Между тем, для недавних релизов были хорошие недели. Forza Horizon 5 опустилась до 19-го места, но на самом деле продажи росли на 5% неделю за неделей. Jurassic World: Evolution 2 упала до 34-го места, но продажи выросли на 10%. номер 10.
Вот список десяти лучших в штучной упаковке GfK UK за неделю, закончившуюся 27 ноября.
|прошлая неделя
|На этой неделе
|Заголовок
|7
|1
|Марио Карт 8: Делюкс
|5
|2
|ФИФА 22
|12
|3
|Майнкрафт (Switch)
|4
|4
|Call of Duty: Авангард
|17
|5
|Стражи Галактики Marvel
|1
|6
|Покемон Блестящий Алмаз
|10
|7
|Just Dance 2022
|11
|8
|Animal Crossing: New Horizons
|8
|9
|Набор Far Cry 6
|13
|10
|Марио Вечеринка Суперзвезды
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