Mario Kart 8 возвращается на первое место, поскольку Nintendo Switch правит Черной пятницей | Коробочные диаграммы Великобритании

Mario Kart 8: Deluxe была игрой №1 в Великобритании на прошлой неделе, благодаря сделкам вокруг консоли Nintendo Switch во время Черной пятницы.

Название Switch, которое было продано более двух миллионов копий в Великобритании, подскочило на шесть позиций после роста продаж на 567% неделя за неделей. Был комплект консоли Switch Black Friday с Mario Kart 8.

Это означает, что на прошлой неделе №1, Pokémon Brilliant Diamond, опустился на пять позиций до №6 после падения продаж на 57% неделю за неделей. Его аналог, Pokemon Shining Pearl, опустился с №2 на №11 после того, как продажи упали на 58%. Если бы обе игры были объединены, они вместе заняли бы третье место в чартах.

Эта диаграмма влияет только на фактические продажи и не учитывает количество цифровых загрузок.

По прошествии недель Черной пятницы он был относительно слабым по стандартам продаж физических игр. Продажи коробочных игр для Черной пятницы в Великобритании снизились на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года, что означает, что в этом году было продано на 100000 коробочных игр меньше, чем в прошлом году.

Второй по величине игрой в Черную пятницу была FIFA 22, продажи которой выросли на 145%, за ней следует Minecraft on Switch, продажи которой выросли на 258%.

Call of Duty: Vanguard занимает четвертое место, продав примерно столько же игр на этой неделе, что и на прошлой неделе.

Полный график полон игр, выигравших от акций Черной пятницы. Стражи Галактики поднялись на 12 позиций до 5 после скачка продаж на 419%, Just Dance 2022 занял 7 место после увеличения на 133%, Animal Crossing: New Horizons занял 8 место благодаря увеличению продаж на 94% и Far Cry 6 (No. 9) на 49%.

Другой большой выпуск на прошлой неделе (который не был Pokémon) был Battlefield 2042, который опустился на 12 место после падения продаж на 58%. Большой новинкой недели стал Farming Simulator 22, который дебютировал под номером 13. Лучше всего продавалась игра на PS4, на которую приходилось 37% продаж, за ней следуют Xbox (34%), PS5 (14%), а затем — ПК. хорошо на 14%).

Metroid Dread, пригрозивший вылететь из топ-40 на прошлой неделе, вернулась на 23-ю позицию (продажи выросли на 190%). Между тем, для недавних релизов были хорошие недели. Forza Horizon 5 опустилась до 19-го места, но на самом деле продажи росли на 5% неделю за неделей. Jurassic World: Evolution 2 упала до 34-го места, но продажи выросли на 10%. номер 10.

