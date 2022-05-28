Mario Strikers: Battle League будет поддерживаться бесплатными обновлениями после запуска

Если вы пропустили это, Nintendo объявила, что будет поддерживать следующую версию. Марио Страйкерс: Боевая лига с Бесплатные обновления после запускавключая новых персонажей.

Теперь у нас есть дополнительная информация от пользователя Twitter и селектора данных.Wipeoutjack7— Раскрытие исходного кода игры указывает на дополнительные 10 символов. Точные персонажи еще не раскрыты, но это означает, что Такие персонажи, как Дейзи может вернуться.

Mario Strikers имеет 10 персонажей при запуске, но 20 персонажей в слотах. Похоже, что к недавно объявленному бесплатному загружаемому контенту может быть добавлено 10 дополнений. pic.twitter.com/PCGSlDOzoB— Джек (@Wipeoutjack7) 27 мая 2022 г.

Конечно, все это может быть изменено, и на данный момент все, что мы знаем, это то, что этот контент после запуска будет включать в себя по крайней мере несколько бесплатных персонажей. Если мы получим 10 дополнительных символов, как указано выше, это увеличит полный список до 20 символов.

Эти бесплатные пострелизные обновления идут по стопам многих других первоклассных выпусков Nintendo. На спортивном фронте, Марио Гольф: Супер Раш Он также получил дополнительные курсы и символы.



Как вы относитесь к тому, что Nintendo и Next Level Games поддерживают Mario Strikers: Battle League бесплатным бонусным контентом? Каких персонажей вы хотели бы видеть в списке? Оставьте свои мысли ниже.