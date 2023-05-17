Marlins All-Star Jazz Chisholm столкнулся с длительным увольнением в IL из-за пальца ноги

Квотербек «Майами Марлинс» Джаз Чишолм был внесен в список травмированных и, как ожидается, пропустит 4-6 недель из-за большого пальца ноги.

Тренер Marlins Скип Шумейкер объявил расписание во вторник перед игрой Майами против Washington Nationals.

«Не то, что вы хотите от своего звездного квотербека», — сказал Шумахер. репортерам. «Мы так много вложили в его характер в начале года и на весенних тренировках, и он только и делал, что развивался на этой позиции».

Чисхолм получил травму в субботу в матче с «Цинциннати Редс». Он врезался головой в стену корта, пытаясь коснуться мяча. Он почувствовал немедленную боль, и тренер оказал ему помощь, прежде чем он, хромая, покинул поле. Казалось, он пнул стену правой ногой, когда бежал к нему.

Рентген после матча был отрицательным, и Шумахер выразил оптимизм, что Чисхолм не будет терять время.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра». — сказал Шумахер после матча.. «Он сказал мне, что может сыграть завтра. Посмотрим, как пойдет».

В воскресенье Шумейкер рассказал о своем диагнозе на пальце ноги и сказал, что Чисхолм должен обратиться к специалисту. График был объявлен во вторник после визита Чишолма к специалисту.

Джаз Чишолм ударяется ногой о стену поля. (AP Photo/Вильфредо Ли)

Травма стала серьезным ударом для Чисхолма, который прервал свою кампанию 2022 года из-за стрессового перелома спины. В этом сезоне 25-летний футболист перешел с позиции полузащитника на поле, чтобы освободить место для межсезонного приобретения Луиса Арьеса. До этого сезона большую часть своей трехсезонной карьеры в MLB он играл либо на позиции шорт-стопа, либо на второй базе.

Чисхолм, впервые участвовавший в Матче звезд 2022 года, в этом сезоне начал медленно, набрав 0,229/0,291/0,403 в 39 играх. Ему удалось совершить 7 хоум-ранов, 16 RBI и 14 украденных баз, несмотря на низкие проценты.

Marlins вошли во вторник, заняв второе место в NL East со счетом 20-21, на шесть игр отставая от лидера дивизиона Atlanta Braves.