Marriott отказывается от бизнеса в России из-за экономических санкций

М Arriott International решила вывести все свои гостиничные активы из России после 25 лет работы, поскольку ограничения, введенные в отношении страны в связи с ее вторжением в Украину, сделали «невозможным» ведение бизнеса.

Компания, предоставляющая франшизы отелям в России, закрыла свой московский офис и временно приостановила все инвестиции в страну в марте, но оставила открытыми 22 отеля, принадлежащих третьим лицам, из-за сложностей закрытия своей деятельности.

Marriott International заявила, что в настоящее время работает над поиском сотрудников в Украине и России, которые будут работать в других странах в местах, входящих в портфолио Marriott International. Он также заявил, что «сосредоточен на трудоустройстве беженцев»: более 250 человек уже работают в более чем 40 отелях в 15 европейских странах. В компании добавили, что «планируют продолжить» эту инициативу.

Гостиничная сеть присоединяется к длинному списку компаний, покидающих Россию, включая McDonald’s, Burger King, Starbucks, Siemens, Coca-Cola и Heineken, поскольку глобальные компании продолжают выступать против войны в Украине. Конфликт в стране продолжается уже четвертый месяц.

«Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения в США, Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке», — говорится в заявлении Marriott International.

Читать далее

«Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, на котором Marriott работает уже 25 лет, является сложным».

Компания заявила, что выделила 1 миллион долларов (800 миллионов фунтов стерлингов) на финансирование помощи при стихийных бедствиях для своих сотрудников и их семей, чтобы помочь переселению, включая талоны на питание, транспортную помощь, медицинскую и юридическую поддержку.

Кроме того, Marriott International добавила, что более 85 ее отелей по всему миру теперь предлагают размещение беженцам из Украины.