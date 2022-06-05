Marriott приостанавливает работу в России, ссылаясь на продолжающиеся ограничения

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Марриотт Интернэшнл
В пятницу он заявил, что приостановит все свои операции в России из-за последних ограничений, введенных в стране.
Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС сделают это невозможным.
Марриотт
продолжить работу или франчайзинг отелей на российском рынке», — говорится в сообщении компании. новая версия Пятница. В Marriott (биржевой код: MAR) добавили, что по-прежнему сосредоточены на спонсировании партнеров в России.
Еще в марте Marriott закрыла московский офис компании и приостановила предстоящее открытие отелей и будущее строительство отелей в России.
Акции Marriott упали на 0,4% в пятницу до $173,78. Акции выросли на 5,2% в 2022 году.
С начала вторжения в Украину против России введены жесткие санкции и ограничения, в том числе кредитные и дебетовые карты США, которые не работают в стране.
Другие крупные компании также прекратили свой бизнес в России или продали их все вместе.
в мае,
Макдоналдс
(MCD) продала свой российский бизнес своему нынешнему лицензиату после того, как объявила о выходе из страны.
Старбакс
(SBUX) также закрыла там свой бизнес после приостановки деятельности в начале марта.
Кока-Кола
(KO) также приостановила свой российский бизнес в марте.
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