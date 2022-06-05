Marriott приостанавливает работу в России, ссылаясь на продолжающиеся ограничения

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Marriott заявила, что «невозможно» продолжать работу в России. Джастин Салливан / Getty Images





Марриотт Интернэшнл



В пятницу он заявил, что приостановит все свои операции в России из-за последних ограничений, введенных в стране.

Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС сделают это невозможным.

Марриотт



продолжить работу или франчайзинг отелей на российском рынке», — говорится в сообщении компании. новая версия Пятница. В Marriott (биржевой код: MAR) добавили, что по-прежнему сосредоточены на спонсировании партнеров в России.