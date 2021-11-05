Marvel Eternals запрещена в странах Персидского залива

Несмотря на противодействие цензуре со стороны цензоров в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре, Дисней отказывается разорвать отношения с однополой парой, которая появилась в грядущем фильме о супергероях Marvel. вечность, для каждого Голливудский репортер. Фильм, который должен был открыться в регионе Персидского залива 11 ноября, не будет впервые показан в Саудовской Аравии, Кувейте или Катаре из-за отказа Disney соблюдать анти-ЛГБТ-законы.

Наблюдатели в нескольких странах Персидского залива запросили адаптацию фильма, чтобы прервать поцелуй между персонажем Фестуса (Брайан Терри Генри) и ее мужем Беном (Хазз Сулейман). В результате фильм больше не значится как «Скоро в продаже» на различных веб-сайтах в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре. Тем не менее, его запуск в ОАЭ все еще планируется.

в соответствии с Голливудский репортерОдна сеть кинотеатров заявила, что фильм “запрещен”, но не объяснила причин. Несмотря на это, как отмечается в их отчете, гомосексуальность по-прежнему официально запрещен во всех странах региона.

Прошлый месяц , Чжао сказал Indiewire Она говорила с Marvel о том, что не редактируют фильм, чтобы удовлетворить цензоров.. Она сказала: «Я не знаю всех подробностей, но я думаю, что обсуждения состоялись, и мы с Marvel очень хотим – мы говорили об этом – не менять часть фильма. Пальцы переплелись».

Это не первый случай, когда Disney сопротивляется цензуре, которая пыталась оказать давление на компанию, чтобы она убрала из своих фильмов LGBTQIA + контент. В прошлом году цензоры лоббировали удаление сцены из мультфильма Pixar. вперед который включал единственную строчку, обозначающую гомосексуальные отношения. Дисней отказался. Позже Кувейт, Оман, Катар и Саудовская Аравия запретили показ фильма.

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Однако для Мстители: ФиналРоссийские власти Вырезать первый разрекламированный гей-персонаж в MCU.О, грустный человек.

От режиссера Хлои Чоу, обладательницы премии Оскар, вечность В ролях Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Камилла Нанджиани, Леа МакХью, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Дон Ли, Хариш Патель и Кит Харингтон.

вечность Он выйдет в прокат в США 5 ноября.