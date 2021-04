Marvel’s Avengers, Borderlands 3 и The Long Dark присоединились к PlayStation уже на этой неделе

Square Enix подтвердила, что это действительно будут Мстители Marvel для PS4. Тем не менее, подписчики смогут перенести то, что они сохранили, в версию для PS5, если они решат приобрести ее, и это следует за оригинальной историей, поскольку Sony объявила, что Marvel’s Avengers, Borderlands 3 и The Long Dark появятся на PlayStation Now on. 6 апреля 2021 г.

Рекламировать в Блог PlayStation, Все три игры будут доступны завтра, и Marvel’s Avengers останутся в эксплуатации до 5 июля 2021 года, а Borderlands 3 – до 29 сентября 2021 года. Дата удаления The Long Dark не назначена. Чтобы отпраздновать появление этих игр, Sony предлагает бесплатную семидневную пробную версию для владельцев PS4 и PS5 начиная со среды, 7 апреля, и будет доступна всем, кто в настоящее время не подписан на PlayStation Now.

Согласно PlayStation, хотя PS Now доступен на PS5, сервис по-прежнему предоставляет подписчикам доступ только к играм для PS4, PS3 и PS2. Это заставит нас поверить в то, что хотя Marvel’s Avengers и Borderlands 3 имеют релизы для PS5, на PS Now будут только релизы для PS4. IGN обратился в Sony за разъяснениями.

PS Now имеет более 800 игр для PS4, PS3 и PS2, доступных для потоковой передачи, и более 300 игр для PS4 также доступны для загрузки «в разрешении 4K, если вы играете на PS4 Pro». Хотя фанаты, которые хотят попробовать Marvel’s Avengers, получат возможность ознакомиться с некоторыми обновлениями, касающимися дорожной карты контента на 2021 год для игры, игра, вероятно, выйдет из эксплуатации до расширения War for Wakanda, которое добавит Черную пантеру в игру позже в 2021 году.

