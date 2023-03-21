Marvel’s Spider-Man 2 PS5 выходит в сентябре, и запланирована масштабная рекламная кампания

Актеру озвучивания Venom Тони Тодду, по-видимому, было наплевать на соглашение о неразглашении, которое он, несомненно, подписал. написать на Твиттер, звезда эффективно подтвердила, что Marvel’s Spider-Man 2 должен выйти в сентябре на PS5, а масштабная рекламная кампания запланирована на предыдущий месяц. «Держись… и жди [your] дыхание, — воскликнул он, — это будет необходимо!»

Очевидно, что это не особо сногсшибательная информация. Оригинальный Marvel’s Spider-Man был чрезвычайно успешно запущен в сентябре, и разработчик Insomniac уже подтвердил, что игра готовится к выпуску в 2023 г. У Тодда, вероятно, проблемы из-за этого твита, но он не раскрывает ничего, что мы могли бы». т уже вывод.

Кажется, сентябрь! Массовая огласка ожидается в августе. Рекламные ролики начинают падать в августе, так мне сказали. Держись… и задержи дыхание! будет необходимо— Тони Тодд (@TonyTodd54) 21 марта 2023 г.

Конечно, тот факт, что дата выпуска в сентябре запланирована внутри компании, не означает, что игра до нее доживет — есть ряд вещей, которые все еще можно изменить. Но Sony, кажется, имеет в виду месяц, и мы уважаем Тодда за то, что он обнародовал эту информацию, хотя он, должно быть, подписал контракты, запрещающие ему это делать!

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что обновленная аппаратная модель Sony PS5 с предполагаемым съемным дисководом также должна выйти в сентябре. Это означает, что компания может планировать довольно большой месяц для своей последней консоли, поскольку Человек-паук, несомненно, будет серьезно стимулировать продажи в этот праздник.