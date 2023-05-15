MasterChef Australia: Джейми Оливер делает эмоциональное признание во время первого эпизода

Джейми Оливер был приглашенным ведущим в первом эпизоде ​​пятнадцатого сезона MasterChef Australia.

МастерШеф Австралия Он был показан прошлой ночью в Новой Зеландии впервые после смерти судьи Джока Зонфрило, и этот эпизод был полон горько-сладких моментов, включая признание приглашенного судьи Джейми Оливера.

После опоздания повар Сообщество смирилось с шокирующей смертью Зонфрилло, премьерой 15-го сезона, вышедшей прошлой ночью, и особенно эмоциональной сценой с участием Оливера и одного из участников.

В блюде, посвященном ее украинскому и русскому происхождению, участница и ее домохозяйка мама из Южной Австралии едва могли сдержать свои эмоции, подавая блюдо вечера судьям.

Она рассказывает, что наибольшее влияние на ее жизнь оказала бабушка. [grandmother]Она сказала, что передала рецепты и традиции, которые научили ее готовить, и что судья Мелисса Леунг могла чувствовать эмоции.

Судья Мелисса Люнг и участница Лариса Сьюэлл поделились приятным моментом.

«Лариса, я вижу энергию и страсть в твоих глазах», — сказал Янг.

«Я просто так поражен и так благодарен за то, что я здесь, чтобы представлять свою культуру. Возможность приготовить это для вас, для меня так много значит кормить вас едой, на которой я вырос, едой, которую Бабушка любила со мной, — сказала Лариса.

Люнг продолжил: «Это блюдо красиво сложное, богатое, многослойное и умело приготовленное. этот — это необыкновенная еда, которую мы ищем». Однако, когда Оливер вынес свой вердикт, эмоциональная демонстрация приняла более слезливый характер.

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, очень важно быть здесь с русским и украинским блюдом», — сказал Оливер.

«Можно я открою вам маленький секрет, которого на самом деле никто не знает? Последние семь месяцев со мной жили две украинские семьи. Я съела свою изрядную долю борща.

Хотя Оливер публично говорил о своей поддержке Украины, он впервые публично говорил о принятии украинских семей.

MasterChef Australia доступен на TVNZ 2 и TVNZ+.