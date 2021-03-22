Mattel запускает новую куклу Барби по мотивам единственного в России космонавта

Одинокий космонавт из России Анна Кикина вдохновила Mattel на создание кукол-космонавтов Барби в рамках недавней кампании «Ты можешь быть кем угодно».

36-летняя Анна Кикина сейчас единственная россиянка, которая выйдет на орбиту в 2022 году. Она станет четвертой женщиной, которая полетит в космос, а 58 лет спустя Валентина Терешкова станет первой женщиной-космонавтом.

Глобальный плеймейкер выпустил новых кукол в двух модных вариантах: синем тренировочном костюме и белом костюме Орлан.

Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что компания Mattel выпустила неизвестного астронавта Барби, который был вдохновлен «талантами, успехами и личными качествами Кекиной».

«Сегодня Анна для многих является образцом для подражания: она сильная, женственная, смелая, нежная, мудрая и обладает прекрасным чувством юмора – яркая личность, в которой гармонично сочетаются профессионализм и тепло», – говорится в заявлении агентства. .

мне The Moscow Times, Она собирается стать четвертой россиянкой, отправившейся в космос в рамках миссии на Международную космическую станцию ​​в 2022 году, через десять лет после того, как она присоединилась к отряду астронавтов.

Кикина сфотографировала похожую на Барби Барби в рамках модельной кампании Mattel «You Can Be Anything», в которой использовался строгий синий комбинезон с именной биркой Кикины и полностью белый костюм Orlan с нашивками Роскосмоса.

Из 124 российских или советских космонавтов только 4 женщины. Раньше работала ведущей на «Сибирском радио», а затем прошла обучение на инженера или по чрезвычайным ситуациям.

Первой женщиной-космонавтом, ставшей прототипом куклы Барби, была Валентина Терешкова, которая вылетела на орбиту в 1963 году.