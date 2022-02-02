Mattel отыгрывает линии игрушек Frozen и Disney Princess

Барби и Эльза снова дружат.
В среду Mattel объявила, что вернула себе лицензию на производство кукол и игрушек на основе популярных ледяных принцесс компании Walt Disney Эльзы и Анны из франшизы фильма «Холодное сердце». Сделка также возвращает других персонажей Диснея, которые заставляют маленьких детей визжать от восторга, таких как Золушка, Ариэль и Моана, обратно в дом, построенный Барби.
После многих лет производства кукол Disney, которые ежегодно приносили сотни миллионов долларов, Mattel потеряла лицензию в 2016 году своему главному конкуренту Hasbro. Эта потеря сильно затруднила работу Mattel, создав гигантскую дыру в ее бизнесе и приведя к карусели топ-менеджеров в течение четырехлетнего периода.
На этой новости акции Mattel подскочили на 9 процентов до 21,44 доллара, а акции Hasbro упали на 1,5 процента до 94,10 доллара.
«Мы невероятно гордимся тем, что возвращаем линии Disney Princess и Frozen в Mattel», — заявил Ричард Диксон, президент и главный операционный директор Mattel. Финансовые условия сделки не были объявлены, и компания заявила, что новые куклы и фигурки поступят в продажу в начале 2023 года.
С момента назначения генеральным директором Mattel в 2018 году Инон Крайц, бывший глава отдела развлечений и распространения медиа, лихорадочно работал над укреплением финансов Mattel, сокращая расходы, увольняя сотрудников и закрывая или продавая фабрики. Он также стремился вызвать интерес у детей, выпустив ряд фильмов с его игрушками, играми и фигурками.
Среди выдающихся кинопроектов, находящихся в разработке, — «Барби», приключенческий боевик с Марго Робби («Я, Тоня») в главной роли, режиссером которого является номинантка на «Оскар» Грета Гервиг («Леди Бёрд»); игровой фильм с участием автомобилей Hot Wheels; и фильм «Паровозик Томас», сочетающий анимацию и живое действие.
Мистер. Крейц стремился использовать обширный каталог интеллектуальной собственности Mattel, чтобы стать больше похожим на Marvel Entertainment, компанию комиксов, которая превратилась в голливудского гиганта.
«В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны стать игроками в кино, на телевидении, в цифровых играх, в живых мероприятиях, в потребительских товарах, музыке и цифровых медиа», — сказал он. Крайц сказал The New York Times в июле.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».