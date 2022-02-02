Mattel отыгрывает линии игрушек Frozen и Disney Princess

Барби и Эльза снова дружат.

В среду Mattel объявила, что вернула себе лицензию на производство кукол и игрушек на основе популярных ледяных принцесс компании Walt Disney Эльзы и Анны из франшизы фильма «Холодное сердце». Сделка также возвращает других персонажей Диснея, которые заставляют маленьких детей визжать от восторга, таких как Золушка, Ариэль и Моана, обратно в дом, построенный Барби.

После многих лет производства кукол Disney, которые ежегодно приносили сотни миллионов долларов, Mattel потеряла лицензию в 2016 году своему главному конкуренту Hasbro. Эта потеря сильно затруднила работу Mattel, создав гигантскую дыру в ее бизнесе и приведя к карусели топ-менеджеров в течение четырехлетнего периода.

На этой новости акции Mattel подскочили на 9 процентов до 21,44 доллара, а акции Hasbro упали на 1,5 процента до 94,10 доллара.

«Мы невероятно гордимся тем, что возвращаем линии Disney Princess и Frozen в Mattel», — заявил Ричард Диксон, президент и главный операционный директор Mattel. Финансовые условия сделки не были объявлены, и компания заявила, что новые куклы и фигурки поступят в продажу в начале 2023 года.