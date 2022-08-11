McDonald’s вновь открывается в Украине после российского вторжения шесть месяцев назад – Chicago Tribune

В ближайшие месяцы McDonald’s начнет открывать некоторые из своих ресторанов в Украине, что станет символом возвращения раздираемой войной страны к нормальной жизни и демонстрацией поддержки после ухода американской сети быстрого питания из России.

Бургерный гигант закрыл свои украинские рестораны после российского вторжения почти шесть месяцев назад, но продолжает выплачивать зарплату более чем 10 000 сотрудников McDonald’s в стране.

McDonald’s заявил в четверг, что постепенно начнет открывать некоторые рестораны в столице, Киеве и на западе Украины, где другие компании ведут бизнес вне боевых действий. Западные компании, такие как магазины испанской одежды Nike, KFC и Mango, открыты в Киеве.

«Мы много разговаривали с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и открыть наши рестораны в Украине», — сказал Пол Помрой, вице-президент компании по международным рынкам, в письме к сотрудникам. «В последние месяцы вера в то, что это поддержит небольшое, но важное чувство возвращения к нормальной жизни, стала еще сильнее».

Украинская экономика сильно пострадала от войны, и перезапуск предприятий, пусть и ограниченных мощностей, мог бы помочь. Международный валютный фонд ожидает, что украинская экономика сократится на 35% в этом году.

McDonald’s имеет 109 ресторанов в Украине, но не сообщил, сколько ресторанов вновь откроется, когда это произойдет или какие заведения первыми примут клиентов. В течение следующих нескольких месяцев компания заявила, что начнет работать с поставщиками, чтобы доставить товары в рестораны, открыть эти магазины, вернуть персонал и принять меры безопасности, поскольку война на Востоке продолжается.

В то время как McDonald’s начнет открываться в Украине, McDonald’s продал 850 ресторанов в России франчайзи. Это произошло через три десятилетия после того, как McDonald’s открыл свое первое заведение в Москве, став мощным символом ослабления напряженности времен холодной войны.

В марте McDonald’s закрыл сотни российских веб-сайтов, что обходилось компании примерно в 55 миллионов долларов в месяц. Продажа ее российских ресторанов стала первым случаем, когда компания «распаковала» или ушла с крупного рынка.

Александр Говор, имевший лицензию на 25 аванпостов McDonald’s в Сибири, начал вновь открывать бывшие заведения McDonald’s под названием «Вкусно-и точка».