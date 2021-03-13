McDonald’s запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров – бизнеса и экономики

«McDonald’s запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров. В рамках программы пять российских хозяйств, сотрудничающих с Belaya Dasha Group, получат целевые гранты на прохождение международной сертификации и смогут стать поставщиками McDonald’s», – говорится в сообщении. Ирина Коршунова, директор компании по устойчивому развитию в России, заявила на онлайн-конференции, что инвестиции в программу на первом этапе составят около 5 миллионов рублей (68 тысяч долларов). По сообщению компании, более 20 фермерских хозяйств из 16 регионов России совместно с группой компаний «Белая Даша» приняли участие в первом этапе программы адресных грантов. Для участия в программе отобраны пять фермеров от Астрахани до Новосибирска.

В настоящее время McDonald’s получает продукцию от 160 российских поставщиков. Напротив, для обеспечения продуктов McDonald’s они используют сырье с более чем 400 ферм, работающих в таких сельскохозяйственных секторах, как животноводство, салат-латук, огурцы, картофель и молочные фермы. McDonald’s в России насчитывает более 780 компаний в 60 регионах. Около 99% продукции сети ресторанов производится в России – поставками занимаются 160 отечественных поставщиков. Ежедневно рестораны сети быстрого питания посещают около 1,8 млн человек (за 30 лет их посетили более 6 млрд гостей).

Белая Дача специализируется на выращивании салатных культур и, в частности, на производстве так называемых мытых салатов. Производственные мощности компании расположены в Московской области, Республике Татарстан и Новосибирской области. Посевы салата выращивают на 700 га полей и в теплицах, а также в договорном сотрудничестве с Белой Дачой более 30 фермеров из разных регионов России.