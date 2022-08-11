McDonald’s снова открывается в Украине

ЧИКАГО (AFP) – McDonald’s начнет открывать некоторые из своих ресторанов в Украине в ближайшие месяцы, что станет символом возвращения раздираемой войной страны к некоторому ощущению нормальной жизни и демонстрацией поддержки после Американская сеть ресторанов быстрого питания ушла из России.

После этого бургерный гигант закрыл свои украинские рестораны Русское вторжение в течение почти шести месяцев, но продолжал выплачивать зарплату более чем 10 000 сотрудников McDonald’s в стране.

McDonald’s заявил в четверг, что постепенно начнет открывать некоторые рестораны в столице, Киеве и на западе Украины, где другие компании ведут бизнес вне боевых действий. Западные компании, такие как магазины испанской одежды Nike, KFC и Mango, открыты в Киеве.

«Мы много разговаривали с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и открыть наши рестораны в Украине», — сказал Пол Помрой, вице-президент компании по международным рынкам, в письме к сотрудникам. В течение нескольких месяцев вера в то, что это поддержит небольшое, но важное чувство возвращения к нормальной жизни, стала сильнее».

Украинская экономика сильно пострадала от войны, и перезапуск предприятий, пусть и ограниченных мощностей, мог бы помочь. Международный валютный фонд ожидает, что украинская экономика сократится на 35% в этом году.

McDonald’s имеет 109 ресторанов в Украине, но не сообщил, сколько ресторанов вновь откроется, когда это произойдет или какие заведения первыми примут клиентов. В течение следующих нескольких месяцев компания заявила, что начнет работать с поставщиками, чтобы доставить товары в рестораны, открыть эти магазины, вернуть персонал и принять меры безопасности, поскольку война на Востоке продолжается.

В то время как McDonald’s начнет открываться в Украине, McDonald’s продал 850 ресторанов в России франчайзи. Это произошло спустя три десятилетия после того, как McDonald’s открыл свое первое заведение в Москве. Он стал мощным символом ослабления напряженности времен холодной войны..

Это был Макдональдс Сотни российских сайтов закрылись в мартеЭто обходится компании примерно в 55 миллионов долларов в месяц. Продажа ее российских ресторанов стала первым случаем, когда компания «распаковала» или ушла с крупного рынка.

Александр Гоффор, получивший лицензию на 25 аванпостов McDonald’s в Сибири, Открытие прежних заведений McDonald’s. Под названием Вкусно-и Точка или Вкусно-период.