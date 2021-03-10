Media Monitor снижает скорость Twitter в России – бизнес, экономика

Москва, 10 марта. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ приняла меры по снижению скорости работы социальной сети Twitter на 100% мобильных устройств и 50% настольных устройств из-за нарушения ресурсами законодательства РФ, говорится в сообщении агентства. на своем сайте.

«В целях защиты граждан России и принуждения Интернет-сервиса к требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, с 10 марта 2021 г. [the regulator] В отношении Twitter были приняты основные меры реагирования: начальное замедление скорости обслуживания в соответствии с правилами. Наблюдательный орган заявил, что замедление будет затронуто 100% мобильных устройств и 50% настольных устройств.

Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства по удалению заблокированной информации, цензоры могут заблокировать Twitter на территории Российской Федерации.

«Если служба Twitter Интернета продолжает игнорировать требования закона, меры влияния будут продолжаться в соответствии с правилами (до блокировки) до призывов к самоубийству несовершеннолетних, детской порнографии, а также информация об употреблении наркотиков», говорит агентство .