MediaTek анонсирует процессоры Dimensity 1100 и 1200: A78 на 6 нм

Сегодня MediaTek анонсировала два новых бренда SoC в виде нового Dimensity 1100 и нового Dimensity 1200. Два новых дизайна знаменуют собой продолжение прошлогоднего Dimensity 1000 SoC, который знаменует возвращение компании к вершине в 2020 году с относительно прочной конструкцией SoC.

Два новых набора микросхем улучшают Dimensity 1000 с точки зрения конфигурации процессора и емкости камеры, а также имеют новый 6-нм техпроцесс. Однако новые чипы не обновляют все аспекты своей конструкции, поскольку такие вещи, как конфигурация графического процессора и возможности модема, похоже, соответствуют Dimensity 1000.

MediaTek SoC SoC Размеры 1000 (+) Размеры 1100 Габаритные размеры 1200 Процессор 4x Cortex A77 @ 2,6 ГГц

4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц 4x Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц

4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц 1x Cortex A78 @ 3,0 ГГц

3x Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц

4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц GPU Mali-G77MP9 @? Мегагерцы Mali-G77MP9 @? Мегагерцы Mali-G77MP9 @? Мегагерцы APU / NPU / AI Proc. / IP нерв ‘ВСУ третьего поколения’

2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых» 4.5 Лучшая общая производительность ‘ВСУ третьего поколения’

2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых» ‘ВСУ третьего поколения’

2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых» + 12,5% производительности объем памяти 4x 16b LPDDR4x 4x 16b LPDDR4x 4x 16b LPDDR4x Интернет-провайдер / камера 80 мегапикселей

или же

32 МП + 16 МП 108 мегапикселей

или же

32 МП + 16 МП 200 мегапикселей

или же

32 МП + 16 МП Шифрование /

Декодировать 2160p60

H.264 и HEVC

& AV1 (Декодировать) 2160p60

H.264 и HEVC

& AV1 (Декодировать) 2160p60

H.264 и HEVC

& AV1 (Декодировать) Встроенный модем 5G Sub-6 DL = 4600 Мбит / с

200 МГц 2CA, 256-QAM,

4×4 MIMO UL = 2500 Мбит / с

200 МГц 2CA, 256-QAM,

2×2 MIMO LTE класса 19 DL 5G Sub-6 DL = 4700 Мбит / с

200 МГц 2CA, 256-QAM,

4×4 MIMO UL = 2500 Мбит / с

200 МГц 2CA, 256-QAM,

2×2 MIMO LTE класса 19 DL Подключение Wi-Fi 6 (802.11ax)

+ Bluetooth 5.1

+ Двухдиапазонный GNSS Wi-Fi 6 (802.11ax)

+ Bluetooth 5.2

+ Двухдиапазонный GNSS Отвертка; Обработка 7 нм (N7) 6 нм (N6)

Начиная с того места, где мы видим самые большие изменения, два новых SoC сильно отличаются от своих предшественников с точки зрения ЦП. Dimensity 1100 довольно прост, поскольку он заменяет ядра Cortex-A77 на последнюю версию Cortex-A78. Конфигурация по-прежнему состоит из 4 ядер, работающих на частоте 2,6 ГГц (как верхний контейнер с размерами 1000+), с четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц меньше.

Dimensity 1200 изменяет конфигурацию на настройку 1 + 3 + 4, с одним Cortex-A78 с производительностью до 3,0 ГГц, а MediaTek заявляет, что у него двойной кэш L2 по сравнению с другими ядрами. Это означает, что он имеет конфигурацию 512 КБ, тогда как остальные три ядра имеют 256 КБ L2. Параметр 1 + 3 больших ядра также сопровождается 4 ядрами Cortex-A55 с частотой 2 ГГц.

Со стороны GPU все немного странно, потому что странно, что он имеет ту же настройку, что и Dimensity 1000, и мы снова видим конфигурацию Mali-G77MP9 на обоих новых наборах микросхем. Это очень странно из-за того, что другие конкурирующие чипсеты публикуют новые разработки Mali-G78.

Емкость DRAM в LPDDR4X остается на уровне 2133 МГц – отсутствие LPDDR5 здесь неудивительно, поскольку прирост производительности не очень велик, и эти конструкции микросхем должны использоваться в более экономичном оборудовании.

Возможности NPU и AI не совсем очевидны в Dimensity 1100 и кажутся идентичными Dimensity 1000 – Dimensity 1200 объявляет об увеличении производительности на 12,5%, что может быть лишь небольшим повышением тактовой частоты по сравнению с его предшественником.

Что касается возможностей камеры, новые чипы не меняют свою многокамерную конфигурацию, по-прежнему 32 + 16MP, но оба увеличивают заявленную емкость одной камеры до 108MP и 200MP соответственно для Dimensity 1100 и Dimensity 1200.

Что касается модема 5G, мы не видим никаких видимых изменений в спецификациях, поддерживаемых новым дизайном, и это все еще приложение, работающее только на частотах ниже 6 ГГц.

Новый чип изготавливается на новом 6-нм технологическом узле в TSMC – уменьшение размеров в соответствии с правилами проектирования по сравнению с 7-нм узлом, используемым в Dimensity 1000.

И Dimensity 1100, и Dimensity 1200 – несколько необычный дизайн от SoC, поскольку они являются довольно небольшими обновлениями по сравнению с его предшественником – на самом деле, глядя на них, можно подумать, что это просто незначительные обновления редизайна их предшественника. Также странно видеть очень небольшие различия в функциях между 1100 и 1200, хотя они должны иметь разный дизайн слайдов и полос из-за различий в процессоре. Тот факт, что MediaTek не обновлял NPU / APU или GPU каким-либо существенным образом, также указывает на то, что это будут довольно небольшие обновления дизайна для предыдущего поколения. Само по себе это не является отрицательным, но поднимает вопрос о рыночном плане MediaTek в отношении новых SoC.

MediaTek ссылается на таких поставщиков, как Xiaomi, Vivo, OPPO и realme, чтобы выразить свою поддержку новым SoC, поскольку устройства, использующие оба SoC, как ожидается, будут доступны в конце первого и начале второго квартала этого года.

Связанное чтение: