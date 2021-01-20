MediaTek анонсирует процессоры Dimensity 1100 и 1200: A78 на 6 нм

Сегодня MediaTek анонсировала два новых бренда SoC в виде нового Dimensity 1100 и нового Dimensity 1200. Два новых дизайна знаменуют собой продолжение прошлогоднего Dimensity 1000 SoC, который знаменует возвращение компании к вершине в 2020 году с относительно прочной конструкцией SoC.
Два новых набора микросхем улучшают Dimensity 1000 с точки зрения конфигурации процессора и емкости камеры, а также имеют новый 6-нм техпроцесс. Однако новые чипы не обновляют все аспекты своей конструкции, поскольку такие вещи, как конфигурация графического процессора и возможности модема, похоже, соответствуют Dimensity 1000.
|MediaTek SoC
|SoC
|Размеры 1000 (+)
|Размеры 1100
|Габаритные размеры 1200
|Процессор
|4x Cortex A77 @ 2,6 ГГц
4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц
|4x Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц
4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц
|1x Cortex A78 @ 3,0 ГГц
3x Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц
4x Cortex A55 @ 2,0 ГГц
|GPU
|Mali-G77MP9 @? Мегагерцы
|Mali-G77MP9 @? Мегагерцы
|Mali-G77MP9 @? Мегагерцы
|APU / NPU / AI Proc. / IP нерв
|‘ВСУ третьего поколения’
2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых»
4.5 Лучшая общая производительность
|‘ВСУ третьего поколения’
2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых»
|‘ВСУ третьего поколения’
2 «больших» + 3 «малых» + 1 «малых»
+ 12,5% производительности
|объем памяти
|4x 16b LPDDR4x
|4x 16b LPDDR4x
|4x 16b LPDDR4x
|Интернет-провайдер / камера
|80 мегапикселей
или же
32 МП + 16 МП
|108 мегапикселей
или же
32 МП + 16 МП
|200 мегапикселей
или же
32 МП + 16 МП
|Шифрование /
Декодировать
|2160p60
H.264 и HEVC
& AV1 (Декодировать)
|2160p60
H.264 и HEVC
& AV1 (Декодировать)
|2160p60
H.264 и HEVC
& AV1 (Декодировать)
|Встроенный модем
|5G Sub-6
DL = 4600 Мбит / с
UL = 2500 Мбит / с
LTE класса 19 DL
|5G Sub-6
DL = 4700 Мбит / с
UL = 2500 Мбит / с
LTE класса 19 DL
|Подключение
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
+ Bluetooth 5.1
+ Двухдиапазонный GNSS
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
+ Bluetooth 5.2
+ Двухдиапазонный GNSS
|Отвертка; Обработка
|7 нм (N7)
|6 нм (N6)
Начиная с того места, где мы видим самые большие изменения, два новых SoC сильно отличаются от своих предшественников с точки зрения ЦП. Dimensity 1100 довольно прост, поскольку он заменяет ядра Cortex-A77 на последнюю версию Cortex-A78. Конфигурация по-прежнему состоит из 4 ядер, работающих на частоте 2,6 ГГц (как верхний контейнер с размерами 1000+), с четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц меньше.
Dimensity 1200 изменяет конфигурацию на настройку 1 + 3 + 4, с одним Cortex-A78 с производительностью до 3,0 ГГц, а MediaTek заявляет, что у него двойной кэш L2 по сравнению с другими ядрами. Это означает, что он имеет конфигурацию 512 КБ, тогда как остальные три ядра имеют 256 КБ L2. Параметр 1 + 3 больших ядра также сопровождается 4 ядрами Cortex-A55 с частотой 2 ГГц.
Со стороны GPU все немного странно, потому что странно, что он имеет ту же настройку, что и Dimensity 1000, и мы снова видим конфигурацию Mali-G77MP9 на обоих новых наборах микросхем. Это очень странно из-за того, что другие конкурирующие чипсеты публикуют новые разработки Mali-G78.
Емкость DRAM в LPDDR4X остается на уровне 2133 МГц – отсутствие LPDDR5 здесь неудивительно, поскольку прирост производительности не очень велик, и эти конструкции микросхем должны использоваться в более экономичном оборудовании.
Возможности NPU и AI не совсем очевидны в Dimensity 1100 и кажутся идентичными Dimensity 1000 – Dimensity 1200 объявляет об увеличении производительности на 12,5%, что может быть лишь небольшим повышением тактовой частоты по сравнению с его предшественником.
Что касается возможностей камеры, новые чипы не меняют свою многокамерную конфигурацию, по-прежнему 32 + 16MP, но оба увеличивают заявленную емкость одной камеры до 108MP и 200MP соответственно для Dimensity 1100 и Dimensity 1200.
Что касается модема 5G, мы не видим никаких видимых изменений в спецификациях, поддерживаемых новым дизайном, и это все еще приложение, работающее только на частотах ниже 6 ГГц.
Новый чип изготавливается на новом 6-нм технологическом узле в TSMC – уменьшение размеров в соответствии с правилами проектирования по сравнению с 7-нм узлом, используемым в Dimensity 1000.
И Dimensity 1100, и Dimensity 1200 – несколько необычный дизайн от SoC, поскольку они являются довольно небольшими обновлениями по сравнению с его предшественником – на самом деле, глядя на них, можно подумать, что это просто незначительные обновления редизайна их предшественника. Также странно видеть очень небольшие различия в функциях между 1100 и 1200, хотя они должны иметь разный дизайн слайдов и полос из-за различий в процессоре. Тот факт, что MediaTek не обновлял NPU / APU или GPU каким-либо существенным образом, также указывает на то, что это будут довольно небольшие обновления дизайна для предыдущего поколения. Само по себе это не является отрицательным, но поднимает вопрос о рыночном плане MediaTek в отношении новых SoC.
MediaTek ссылается на таких поставщиков, как Xiaomi, Vivo, OPPO и realme, чтобы выразить свою поддержку новым SoC, поскольку устройства, использующие оба SoC, как ожидается, будут доступны в конце первого и начале второго квартала этого года.