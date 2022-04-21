Melvin Capital рассматривает возможность ликвидации существующего фонда, чтобы создать новый фонд: Источники

Гейб Плоткин, директор по инвестициям и портфельный менеджер Melvin Capital Management LP, выступает на Sohn Investment Conference в Нью-Йорке, 6 мая 2019 года.

Melvin Capital, осажденный хедж-фонд, которым управляет основатель Габи Плоткин, обсуждает со своими инвесторами новый план, согласно которому компания вернет свой капитал, дав им право реинвестировать капитал в то, что будет по существу. Новый фонд под управлением Плоткина.

Согласно обсуждаемым условиям, Плоткин закроет свой существующий фонд в конце июня. Этот фонд упал на 21% в конце первого квартала.

Затем 1 июля Plotkin запустит то, что по сути станет новым фондом, с любыми деньгами, которые его инвесторы решат реинвестировать, но он сделает это без необходимости возвращать этим инвесторам даже их вложенный капитал, прежде чем он сможет получить вознаграждение за результат.

Эта так называемая высокая отметка, которая требует, чтобы управляющие хедж-фондов вернули капитал своих инвесторов к номиналу, прежде чем получать комиссионные, для Плоткина почти невозможно объединить большую часть капитала в два файла, учитывая убытки фонда в 39%. за прошлый год и не менее 21% в этом году.

По словам людей, знакомых с его планами, Плоткин взял на себя обязательство сохранить капитал своего «нового» фонда на уровне 5 миллиардов долларов или ниже и вернуться к сосредоточению на коротких акциях — таланте, которым он был известен в течение многих лет, прежде чем понести большие убытки во время меморандумов. повальное увлечение акциями в начале 2021 года.

План, по сути, даст Плоткину достижение после 18 месяцев очень плохой работы, что позволит ему сохранить своих сотрудников, многие из которых могут решить покинуть бизнес из-за отсутствия у него вознаграждения за работу, чтобы платить им.