Mercedes включает опцион на выкуп как продажу российских активов при условии официального одобрения

(Рейтер) — Немецкий автопроизводитель сообщил в среду, что Mercedes-Benz согласился на опцион на выкуп своих российских активов, продажа которых теперь получила официальное одобрение, что еще на один шаг приблизило его выход из России. ближе.

Mercedes, который прекратил экспорт в Россию и внутреннее производство в начале марта 2022 года, в прошлом году согласился продать акции своих промышленных и финансовых услуг отечественной сети автодилеров «Автодом».

Сделки с выходом из России западных компаний из так называемых недружественных стран, которые ввели санкции против России, требуют одобрения правительственного комитета. Компании часто перечисляют пункты о выкупе, которые вы можете когда-нибудь увидеть.

Mercedes заявила, что намерена уйти с рынка, и что продажа акций ее дочерних компаний «Автодому» уже одобрена.

«Завершение сделки теперь зависит, в частности, от выполнения договорных соглашений», — говорится в заявлении Mercedes. Мы стремимся к скорейшей реализации.

«Мы согласовали с покупателем вариант, по которому мы можем выкупить акции компаний, если санкции снова будут сняты», — добавил он.

Пункт об обратном выкупе был особенно популярным вариантом, поскольку автопроизводители ушли с рынка в ответ на то, что Россия отправила десятки тысяч военнослужащих в Украину в феврале 2022 года.

Французская компания Renault (RENA.PA) продала свой контрольный пакет акций российского АвтоВАЗа всего за один рубль, но с правом выкупа на шесть лет. Японская компания Nissan (7201.T) передала свой бизнес в России госструктуре за один евро.

Российский корпоративный реестр показал, что 18 апреля «Автодом» стал 100% акционером «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

«Интерфакс» со ссылкой на «Автодом» сообщил, что сделка с Mercedes не завершена и ведется серьезная работа с государственными органами по закрытию сделки.

«Автодом» не сразу ответил на запрос о комментарии.

(Отчетность Александра Марроу и Виктории Вальдерзее; редакция Луизы Хевенс.

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