Mercenaries Lament: анонсированы Silver Wolf и Seven Stars of the Maiden для PS4, Switch

Райдон Япония у нее есть объявить РПГ стратегия Плач наемника: Гинро Мико или Мавару Нанацу Боши (Плач наемника: Серебряный Волк и Семизвездная дева). будет запущен для Выключатель 9 февраля в Японии за 2200 иен, а затем PlayStation 4 Потом.

Плач наемника: Гинро Мико или Мавару Нанацу Боши Это седьмая запись в Наемная сага Он перенимает системы и навыки предыдущих записей, добавляя улучшения качества жизни и новые предметы.

Вот краткое изложение сюжета игры:

Прошло несколько лет с тех пор, как загадочная эпидемия внезапно поразила континент. Жертвами чумы становились движущиеся трупы — зомби, — которые нападали на людей, а наемники, сражаясь за жизнь, целыми днями занимались грязной работой по их истреблению. Однажды лидер отряда Серебряных Волков Иоганн встречает человека, называющего себя Мрачным Жнецом. В то время как Йохан чудом избежал клинка Мрачного Жнеца, он оставил ему зловещее пророчество: «Через 100 дней, когда Знамение будет наиболее сильным, наступит неминуемая смерть». После изгнания Мрачного Жнеца перед Йоханом появляется молодая девушка. Говорили, что Богородица могла использовать Чудесные Искусства, чтобы исцелять тех, кто стал жертвой чумы. Был ли Мрачный Жнец просто кошмаром, который приснился Йохану после того, как он заболел чумой…? Встреча Иоганна с Богородицей открыла ему свет. Итак, Йохан и его спутники становятся первым караваном и путешествуют по королевству, охваченному чумой, чтобы встретить его смертельную судьбу…

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