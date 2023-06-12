Mercury вносит «корректировки» в путешествия после авиакатастрофы

ИНДИАНАПОЛИС (AP) – Тренер «Финикс Меркьюри» Ванесса Найгаард забила один гол, прежде чем выйти на корт в воскресенье.

Она хочет, чтобы WNBA предприняла дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасность путешествующих команд ее команды.

На следующий день после того, как Бриттни Гринер из Mercury Center столкнулась с «агитатором» в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт, два тренера и несколько игроков предположили, что большее количество чартерных рейсов может помочь предотвратить любые встречи с посторонними в будущем.

«Мы позаботимся о том, чтобы наши игроки, наша организация и наш персонал были в безопасности», — сказала она. «Мы внесем коррективы (поездки), которые, вероятно, должны были произойти раньше, но сейчас мы будем уделять первоочередное внимание безопасности наших игроков, и мы видим, что организация поддержала нас».

Авария точно не повлияла на выступление Гринер. Она набрала рекордные в сезоне 29 очков и сделала шесть подборов в победе со счетом 85–82, что стало вторым результатом в сезоне для «Меркьюри».

Грейнер обычно разговаривает с журналистами после своей первой поездки в каждый город, но официальные лица Mercury решили не предоставлять ей доступ в воскресенье.

Однако ясно, что авария сказалась на Фениксе. Перед игрой суперзвезда Дайана Таурази посоветовала Гринер просто «дышать», и Таурази попросил лигу не отмахиваться от этого.

«Очень неприятно находиться в такой ситуации, и, к сожалению, мы впервые были вместе на публике», — сказал Таурази, которому в воскресенье исполнился 41 год. «Этого не может случиться с нашими игроками или тренерами. Безопасность каждого превыше всего. Баскетбол вторичен по отношению ко всему этому. У людей есть семьи и дети, и быть поставленным в такую ​​ситуацию действительно неуважительно не только к БГ, но и к нашей команде, к лиге. . Поэтому мы надеемся, что они смогут предпринять шаги». Чтобы обеспечить безопасность наших игроков по всей лиге на первом месте».

Найгаард повторил эти комментарии во время заявления 75 секунд назад, предлагая поддержку и заботу Гринер всем, кто совершил поездку в Инди. Он также сообщил, что «Финикс» уже скорректировал свои планы на будущие поездки, хотя отказался предоставить подробности, сославшись на политику лиги и протоколы безопасности команды.

Спор возник из-за 93-секундного видео, опубликованного в воскресенье Алексом Штейном, который кричал на Гринер. Грейнер задавала самые разные вопросы: от того, ненавидит ли она Америку, до того, была ли справедливая сделка по обмену русской заключенной для ее освобождения из России. Грейнер был освобожден в декабре после того, как провел в России почти 10 месяцев по обвинению в хранении наркотиков.

Она не ответила Штейну и публично не говорила об инциденте в аэропорту с тех пор, как он произошел.

«Никто не должен становиться жертвой целенаправленного преследования», — сказал Найгаард. «Я благодарен за то, что наша команда и сотрудники физически здоровы, и больше всего благодарен за то, что БГ вернулась сюда, в Штаты, на 185 дней. Если ее присутствие в доме раздражает некоторых людей, я думаю, это явно говорит им о чем-то большем, чем это касается ее».

Публика тепло встречала Гринер дома и в дороге весь сезон. На прошлой неделе она дважды играла в своем родном штате Техас, и Индианаполис не стал исключением в воскресенье, поскольку болельщики устроили ей самые громкие аплодисменты из всех соперников во время представления игрока.

Безопасность Гринер вызывает беспокойство еще с предсезонной подготовки. До этого официальные лица лиги разговаривали с официальными лицами Mercury и представителями центра All-Star о том, как защитить Гринер и ее товарищей по команде после широко разрекламированного дела.

лига Он получил разрешение Гринер Заказывать собственные чартерные рейсы. Чартерные рейсы были добавлены для всего плей-офф в этом году, а также для нескольких последовательных игр регулярного сезона, запланированных для таких рейсов. Команды WNBA запускали рекламные ролики в течение регулярного сезона с момента основания лиги в 1997 году.

Но субботний инцидент может заставить всех в лиге пересмотреть этот вопрос.

«Очевидно, что это не то, с чем никто не хочет иметь дело, особенно в командировке по работе», — сказала Брианна Тернер из Phoenix Center, имея в виду игроков, которых отводят в более приватную комнату в аэропорту. «Мы представляем лигу, мы представляем город Феникс, нашу организацию, и в такие моменты мы не хотим устраивать большую сцену. Мы не хотим швырять телефоны или говорить что-то».

В лиге реакция была почти единодушной.

Бреанна Стюарт, член исполнительного комитета профсоюза игроков, заявила, что все, в частности, поддержат Гринер.

«Я думаю, вы знаете, что нужны дополнительные меры предосторожности, вы знаете, я не думаю, что кто-то против того, чтобы BG летала чартерными рейсами, когда они хотят, чтобы они могли быть собой, путешествовать и чувствовать себя комфортно и безопасно, потому что это последнее, что нужно». мы хотим того, что произошло вчера, — сказал Стюарт.

Ее давняя подруга и бывшая одноклассница Эмма Кэннон не скрывала своего отвращения к тому, что случилось с Грейнером, крестным отцом сына Кэннона.

«Не буду врать, это меня очень разозлило», — сказал нападающий Файфера. «Затем я увидел небольшой фрагмент видео, которое меня тревожило, и это был первый раз, когда вы запускали рекламный ролик с такой командой, это тревожно».