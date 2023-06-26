Meta запустила новую VR-подписку «Meta Quest+» за $7,99.

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Пользователи Meta Quest могут подписаться на новую услугу, которая дает им доступ к двум лучшим играм каждый месяц. дублированный Мета квест +подписка на VR стоит 7,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год.

Первый намек на подписку появился в марте, когда пользователь твиттера Узнайте описание функции пропуска игры в приложении Meta Quest. ранее в этом месяце, Другой пользователь твиттера Следите за названием и ценой Meta Quest+ в выборе приложения для приложения Meta Quest.

Марк Цукерберг подтвердил Meta Quest+ в понедельник, отметив в заявлении, что в настоящее время он доступен для Quest 2 и Pro. Также будет поддержка Quest 3, когда гарнитура будет выпущена этой осенью.

Первыми играми, которые будут представлены, являются ритм-игра FPS Pistol Whip и аркадная приключенческая игра Pixel Ripped 1995. В августе игроки смогут испытать Walkabout Mini Golf и Mothergunship: Forge.

Пользователи сохраняют все названия, пока они остаются подписчиками Meta Quest+.

Служба подписки Meta будет отличать компанию от PlayStation, которая специально не предлагает виртуальные игры по подписке PlayStation Plus.

«Услуги по подписке были отличным способом получить больше за ваши деньги со времен Blockbuster», — написала компания в своем объявлении. «При цене 60 долларов США в месяц Meta Quest+ сочетает в себе доступность и удобство кураторского опыта. Мы рады предоставить геймерам Meta Quest новый способ исследовать все, что может предложить их гарнитура».

Meta также предлагает вводную скидку — пользователи, которые зарегистрируются сейчас до 31 июля, платят всего 1 доллар за первый месяц.

Недавно компания объявила о выпуске новых игр для VR-гарнитур, в том числе Stranger Things VR, Assassin’s Creed и Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.







