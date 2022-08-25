Meta и Twitter портят «обманчивую» кампанию проамериканского влияния: отчет | Новости технологий

Согласно отчету онлайн-исследователей, Facebook, Instagram и Twitter сорвали тайные проамериканские операции по влиянию, которые использовали «обманную тактику» для формирования общественного мнения в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Согласно отчету, опубликованному в среду Graphica и Stanford Internet Observatory, десятки фальшивых аккаунтов продвигали прозападные нарративы, пытаясь дискредитировать страны, включая Китай, Россию и Иран, в течение почти пятилетнего периода.

Согласно исследованию, наиболее активная кампания была нацелена на русскоязычных интернет-пользователей в Центральной Азии, при этом большая часть активности была сосредоточена на критике России за гибель мирных жителей и другие зверства, последовавшие за ее вторжением в Украину.

«Эти публикации были сосредоточены в первую очередь на поддержке США стран и народов Центральной Азии и представлении Вашингтона в качестве надежного экономического партнера, что позволило бы снизить зависимость региона от России», — говорится в сообщении.

Другие публикации утверждают, что Соединенные Штаты были главным гарантом суверенитета Центральной Азии против России, часто ссылаясь на войну на Украине как на свидетельство «империалистических» амбиций Кремля.

Кампания в Центральной Азии, состоящая из 12 аккаунтов в Twitter, 25 профилей и страниц в Facebook и 10 аккаунтов в Instagram, также распространяла негативные сообщения об отношении Китая к уйгурам в Синьцзяне, где, по словам правозащитников, насчитывается более миллиона мусульманских этнических меньшинств. были арестованы. без суда.

«Эти сообщения — фальшивый персонаж и фальшивое СМИ — были сосредоточены в основном на геноциде уйгуров и мусульманских меньшинств в лагерях «перевоспитания» в Синьцзяне», — говорится в сообщении.

В публикациях описывались предполагаемая торговля органами, принудительный труд, сексуальные преступления против женщин-мусульманок и подозрительные исчезновения этнических мусульман в Синьцзяне. Оригиналы также были опубликованы о жестоком обращении КПК с женщинами в стране, и эти истории часто обрамлены новостями о домашнем насилии».

Другие сети стремились оказать влияние в Иране, Афганистане, Ливане, Йемене, Сирии и Ираке.

ограниченный доступ

В некоторых случаях аккаунты публиковали новостные статьи из финансируемых Вашингтоном СМИ, включая «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», а также ссылки на сайты, которыми управляют военные США.

Graphika и SIO не связывали операции с конкретной группой или организацией, но материнская компания Facebook Meta и Twitter заявила, что двумя «предполагаемыми» или известными странами происхождения этой деятельности являются Соединенные Штаты и Великобритания.

Тактика, описанная в отчете, во многом напоминает те же стратегии, в использовании которых официальные лица США обвиняют Россию и Китай, чтобы посеять разногласия и разногласия в своих странах.

В случае с одним из аккаунтов, участвующих в кампании в Центральной Азии, в профиле Facebook использовалась поддельная фотография пуэрториканской актрисы Валерии Менендес.

Другие учетные записи и страницы распространялись как средства массовой информации, в том числе поддельное издание «Восточная правда», которое утверждало, что сообщает «абсолютные факты» о Центральной Азии.

Усилия по рекламе стали известны после того, как Meta, материнская компания Facebook, и Twitter поделились массивом данных с исследователями после того, как ряд учетных записей был удален за «манипулирование платформой» и «недостоверное поведение».

Набор данных, предоставленный Graphika и SIO, включает 299 566 твитов от 146 аккаунтов в период с марта 2012 года по февраль 2022 года.

Однако, согласно отчету, кампании имели сомнительный успех, учитывая их ограниченный охват.

«Важно, что данные также показывают ограничения использования неродной тактики для привлечения внимания и усиления влияния в Интернете», — говорится в отчете.

«Подавляющее большинство просмотренных нами постов и твитов получили не более нескольких лайков и твитов, и только у 19% выявленных нами конфиденциальных ресурсов было более 1000 подписчиков».

Graphika и SIO заявили, что их выводы, по-видимому, являются первым случаем тайной кампании прозападного влияния, которая была выявлена ​​и сорвана Twitter и Meta.

В феврале Meta объявила, что заблокировала около 40 фейковых пророссийских аккаунтов, групп и страниц за распространение пропаганды войны в Украине.