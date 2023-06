Metal Gear Solid: Master Collection Vol. утекло 2 игры

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. Линия 2 просочилась.

Издательство Konami подтвердило, что полный набор игр, включенных в Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 в среду вместе с датой выпуска и платформами, на которых он будет доступен.

После объявления пользователь твиттера азот Обнаружено, что Metal Gear Solid добавила кнопки на временную шкалу своей франшизы для игр, включенных в Vol. 1, а также кнопки-заполнители для Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и Metal Gear Solid: Peace Walker.

После этого открытия, IGN сообщил, что все три игры должны быть включены в Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Примечательно, что игра Metal Gear Solid 4 2008 года была выпущена только для PS3. Peace Walker 2010 года дебютировала на PSP, а затем вышла на PS3 и Xbox 360, а Metal Gear Solid 4 2015 года доступна на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК.

Коллекция Metal Gear Solid Master, том. 1 выйдет для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Switch 24 октября.

Он будет включать в себя семь игр, перечисленных ниже, а также множество дополнительного контента.

Железный механизм

Metal Gear 2: Солид Снейк

Известь твердый минерал

Metal Gear Solid 2: Сыны свободы

Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей

Metal Gear (версия для NES/FC)

Змеиная месть

Когда Konami впервые анонсировала Master Collection, она также официально представила Metal Gear Solid 3: Snake Eater для PS5, Xbox Series X/S и ПК.