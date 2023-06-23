Metal Gear Solid: Master Collection Vol. утекло 2 игры

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. Линия 2 просочилась.
Издательство Konami подтвердило, что полный набор игр, включенных в Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 в среду вместе с датой выпуска и платформами, на которых он будет доступен.
После объявления пользователь твиттера азот Обнаружено, что Metal Gear Solid добавила кнопки на временную шкалу своей франшизы для игр, включенных в Vol. 1, а также кнопки-заполнители для Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и Metal Gear Solid: Peace Walker.
После этого открытия, IGN сообщил, что все три игры должны быть включены в Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.
Примечательно, что игра Metal Gear Solid 4 2008 года была выпущена только для PS3. Peace Walker 2010 года дебютировала на PSP, а затем вышла на PS3 и Xbox 360, а Metal Gear Solid 4 2015 года доступна на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК.
Коллекция Metal Gear Solid Master, том. 1 выйдет для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Switch 24 октября.
Он будет включать в себя семь игр, перечисленных ниже, а также множество дополнительного контента.
- Железный механизм
- Metal Gear 2: Солид Снейк
- Известь твердый минерал
- Metal Gear Solid 2: Сыны свободы
- Metal Gear Solid 3: Пожиратель змей
- Metal Gear (версия для NES/FC)
- Змеиная месть
Когда Konami впервые анонсировала Master Collection, она также официально представила Metal Gear Solid 3: Snake Eater для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
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