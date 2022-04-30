Metroid 64 представляет собой 64-битную запись, которой никогда не было

Хотя на Nintendo 64 никогда не было Metroid, два фаната работают над тем, чтобы показать миру, как мог бы выглядеть Metroid 64.

Как я уже заметил нинтендо лайв, Луто Акино отправился в Twitter, чтобы поделиться проектом Unity 3D, целью которого является создание того, что могло бы стать Metroid 64.

Вместо выбора камеры от первого лица, как в Metroid Prime, в этой версии используется вид от третьего лица и показано, как Самус бегает по пурпурной пещере, используя свою руку, даже используя форму Морфо-Шара и бомбы.

В настоящее время нет врагов, кроме фиксированных блоков, но это дает хорошее представление о видении Акино и о том, как будет играть и выглядеть Metroid на N64. Акино работает над этим проектом с другом и пока не раскрывает никаких планов относительно того, когда он будет доступен для публики.

Вы можете проверить через Твиттер Акино Чтобы увидеть больше обновлений этого проекта Metroid 64.

Super Metroid был выпущен для SNES в 1994 году, и фанатам потребовалось восемь лет, чтобы получить новую запись. Хотя Самус появилась в оригинальной игре Super Smash Bros., у нее никогда не было надлежащей записи на N64.

Ожидание могло быть трудным, но всего несколько дней спустя, в 2002 году, фанаты получили возможность увидеть два новых приключения — Metroid Fusion от GBA и Metroid Prime от GameCube.

Nintendo попыталась сделать Metroid на N64, но сообщила, что «в то время не могла придумать никаких конкретных идей или транспортных средств». Соучредитель Metroid Ёсио Сакамото сказал, что не может представить, как можно использовать контроллер N64 для управления Самус.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.