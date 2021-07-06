Metroid Dredd – первая игра Nintendo, в которой используется новый OLED-переключатель

Новые могущественные враги Самус иногда требуют, чтобы EMMI спасался бегством, а не сражался. картина : Nintendo

Metroid dread Он запускается в тот же день, что и запускается. Новая модель Nintendo SwitchИ хотя игра не является эксклюзивной для Switch-OLED, Nintendo надеется, что масштабные улучшения подтолкнут игроков к новой консоли.

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В пресс-релизе Nintendo заявила: «Благодаря яркому OLED-дисплею и улучшенному звуку отправляйтесь в последнее приключение межгалактической охотницы за головами Самус Аран в Metroid dread Играя в портативном режиме или за столом, вы почувствуете себя более погруженным. “

Metroid dread Он выходит 8 октября, как и Switch (модель OLED) – да, это официальное название, хотя люди называют его «Sw-oled».

метроид ужас Анонсированный на Nintendo E3 2021 Direct, это первая новая 2D-игра Метроид Почти за 20 лет. Это побочная программа в файле Метроид Вселенная отделена от Metroid Prime 4 Игра Nintendo много лет подает надежды фанатам. Эта игра является продолжением Metroid Fusion.

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In a два–часть, 40-минутная демонстрация Metroid dreadNintendo Treehouse продемонстрировала некоторые основные особенности игрового процесса, в том числе нового робота-злодея EMMI. В частности, продюсер Йошио Сакамото сказал, что идея игры существует уже около 15 лет, но оказалась невозможной из-за технологических ограничений. Теперь, по его словам, конечный продукт вышел за рамки первоначальной идеи. Вроде нормально подходит для модели OLED.

в страх, Врагам EMMI нужно больше силы, чем Самус должна победить, а это значит, что ей придется уклоняться от своего преследователя, пока она не найдет наступательные улучшения, которые могут сбить EMMI.

Помимо апгрейдов, которые уже есть у флагмана, Большой экран и лучшее качество звука могут сделать страхБолее подробный мобильный опыт. Новая модель коммутатора также предлагает 64 ГБ встроенной памяти, улучшенный звук, модернизированную подставку и порт проводной локальной сети.