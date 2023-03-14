Microids анонсировала Space Adventure Cobra для ПК

Microids подписала издательское соглашение с японской анимационной студией TMS Entertainment на выпуск видеоигры, основанной на манге и аниме-сериале. Космическое приключение кобры. В настоящее время он находится в стадии подготовки к выпуску для консолей и ПК. О конкретных клавиатурах не сообщается.

Вот краткий обзор игры и серии через Microids:

видео игра Видеоигра предлагает игрокам возможность примерить на себя роль Кобры, известного галактического охотника за головами, в футуристическом и красочном мире. оригинальная работа Созданная в 1978 году культовая манга «Кобра» очаровала не одно поколение поклонников запутанным сюжетом, известным множеством поворотов. Знаменитый космический пират Кобра со своим легендарным Психо-пистолетом, прикрепленным к его левой руке, и его знаменитым партнерством с Леди десятилетиями очаровывал публику.

«Мы очень рады работать над этой модификацией. Космическое приключение кобры, легендарное аниме, вдохновившее целое поколение поклонников, заявил в пресс-релизе генеральный директор Microids Стефан Лонгерд. Мы стремимся уважать вселенную и персонажей, созданных Буити Терасавой, и в то же время обеспечивать захватывающий игровой процесс, соответствующий духу аниме-сериала. Кобра Игра обещает стать отличным приключением для фанатов и игроков, которые ищут богатый и привлекательный мир».

Генеральный директор TMS Entertainment Тадаши Такезаки добавил: «Мы были очень впечатлены энтузиазмом и профессионализмом команды Microids, и мы уверены, что Кобра Поклонники новой видеоигры будут в восторге. Мы с нетерпением ждем финального продукта, который обещает порадовать зрителей».