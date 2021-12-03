Microsoft восстанавливает единственный параметр «Браузер по умолчанию» в предварительной версии Windows 11.

Это была тяжелая неделя для Microsoft Edge на суде общественного мнения, поскольку пользователи жаловались на добавление. Спорная функция финансирования по принципу «купи сейчас, заплати позже» И еще один слой всплывающих сообщений, Пытается убедить пользователей не устанавливать Google Chrome. Но Microsoft не совсем отвечает на критику пользователей, когда дело касается Edge —Последний канал предварительной оценки Windows для разработчиков Windows 11 Восстанавливает кнопку в приложении « Настройки », чтобы установить браузер по умолчанию, который раньше был в Windows 10, но отсутствует в текущей стабильной версии Windows 11.

изменить изначально Обнаружил разработчик Рафаэль Ривера, добавляет кнопку браузера по умолчанию в верхнюю часть приложения «Настройки», когда вы переходите в любой браузер в разделе «Приложения по умолчанию». Кнопка автоматически изменяет приложение по умолчанию для открытия http, https, файлов и ссылок.

Для всех других типов файлов, которые может обрабатывать Microsoft Edge, включая файлы PDF, SVG и т. Д., Вам все равно придется изменять эти ссылки вручную, по одной. Но именно так работает кнопка браузера по умолчанию в Windows 10, так что, по крайней мере, это возврат к статус-кво до Windows 11, а не новое препятствие, которое нужно преодолеть.

Функции, тестируемые в сборках Dev Channel для Windows, обычно предназначены для следующего крупного сервисного обновления операционной системы, которое произойдет с Windows 11 где-то осенью 2022 года. Последние сборки начали устранять некоторые распространенные жалобы на изменения пользовательского интерфейса Windows 11, включая Диск в меню «Пуск» и на панели задач.