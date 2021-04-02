Economy

Microsoft выигрывает контракт на 22 миллиарда долларов на производство гарнитур дополненной реальности для армии США

2 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Microsoft выиграла сделку на сумму почти 22 миллиарда долларов на поставку гарнитур дополненной реальности для армии США.

Технология HoloLens, устанавливаемая на голову, изначально была разработана для индустрии видеоигр и развлечений.

Пентагон заявляет, что интегрированная система визуального усиления позволяет солдатам повышать осведомленность о своем окружении и выявлять цели и опасности.

Наушники AR позволяют пользователю видеть виртуальные изображения, наложенные на реальный мир перед ним, и ими можно управлять с помощью жестов рук или голосовых команд.

Представители Microsoft заявили, что система может интегрировать тепловизионное ночное видение и распознавание лиц, обеспечивать анализ в реальном времени на полях сражений и создавать «цифровых двойников» зданий для операций по спасению заложников.

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По словам представителей армии, в прошлом году технология была испытана в Форт-Бекетте, штат Вирджиния.

Они говорят, что режим может помочь дать своим силам преимущество «на все более городских, многолюдных, темных и непредсказуемых полях сражений».

Впервые Forces начал тестирование системы Microsoft в рамках сделки на 480 миллионов долларов в 2018 году.

Теперь он подписал контракт на 21,88 миллиарда долларов, согласно которому Microsoft уволит более 120 000 военнослужащих из армейских сил ближнего боя.

В 2019 году группа сотрудников Microsoft призвала компанию отменить свою первую сделку, утверждая, что она превратит поля сражений в видеоигры.

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