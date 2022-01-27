Microsoft делает свои подписки Xbox более гибкими в соответствии с шагами регулятора Великобритании

Microsoft делает свои подписки Xbox немного более гибкими после того, как британский регулирующий орган выразил обеспокоенность. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) взяло на себя «закрепленные обязательства перед Microsoft», которые улучшат периодическое продление подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass.

Microsoft согласилась предложить возврат средств подписчикам Xbox, подписавшимся на повторяющиеся 12-месячные подписки, и даже отменить неактивное членство, если клиентам напомнят, как прекратить платежи и продолжать не использовать членство.

СМА Я определил ряд проблем Об автоматически продлеваемых подписках Microsoft, и производитель Xbox согласился решить их со следующими улучшениями:

Улучшенная вводная информация: Microsoft будет предоставлять более прозрачную и достоверную информацию, чтобы помочь клиентам понять их членство в Xbox — например, пояснить, что подписка будет продлеваться автоматически, если клиент не отключит автоматическое продление; когда подписка будет продлеваться автоматически; как сколько это будет стоить и как клиент может вернуть деньги после случайного продления.

Возвраты: Microsoft свяжется с существующими клиентами по поводу 12-месячных повторяющихся контрактов и предоставит им возможность расторгнуть контракт и потребовать пропорционального возмещения.

«Неактивное членство: Microsoft также свяжется с существующими клиентами, которые не использовали свое членство в течение длительного времени, но все еще платят. Этим клиентам напомнят, как прекратить платежи, и если они продолжат не использовать свое членство, Microsoft в конечном итоге перестанет получать дальнейшие платежи».

«Более подробная информация о повышении цен: Microsoft предоставит более четкие уведомления о любых будущих повышениях цен и гарантирует, что люди знают, как отключить автоматическое продление, если они не хотят платить более высокую цену».

Эти улучшения также не будут ограничены Великобританией. Об этом говорится в заявлении представителя Microsoft. край. CMA также хочет, чтобы другие компании следовали изменениям Microsoft и следили за тем, чтобы потребители знали об автоматическом продлении и не платили за услуги, которыми они больше не пользуются.

«Другие компании, которые предлагают автоматическое продление членства и подписки, должны принять к сведению и пересмотреть свою практику на предмет соблюдения закона о защите прав потребителей». Майкл Гренфелл говоритИсполнительный директор по реализации Органа.

Службы подписки Microsoft занимают центральное место в общей игровой деятельности компании. Софтверный гигант только что объявил о планах Приобретена Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Этот шаг улучшит подписку Xbox Game Pass. В настоящее время у Майкрософт есть 25 миллионов подписчиков Xbox Game PassВ версии Ultimate пользователи могут получить доступ к более чем 100 играм, которые они могут загрузить на свою консоль Xbox, транслировать через Xbox Cloud Gaming на планшеты или телефоны или через веб-браузер.