Microsoft заставила много людей играть в Halo и Forza

Microsoft, похоже, добилась большого успеха в том, чтобы заставить людей опробовать свои игры. Во время отчета о прибылях и убытках компании во вторникгенеральный директор Сатья Наделла сказал, что 20 миллионов человек играли Гало Бесконечный и 18 миллионов человек играли Форза Горизонт 5. Хотя стоит отметить, что в эти цифры будут включены люди, которые играли в течение нескольких минут и не задерживались, это говорит о привлекательности модели «просто скачай и дай-покрутись».

В обе игры можно играть без каких-либо прямых затрат; Горизонт 5 доступен в службе подписки Xbox Game Pass, у которой, по данным Microsoft, около 25 миллионов подписчиков, и Гало БесконечныйВ многопользовательской игре используется бесплатная модель (хотя подписчикам, не подписавшимся на Game Pass, придется покупать кампанию отдельно).

Хотя обе игры ждали с нетерпением, трудно представить, что они привлекли бы столько игроков, если бы им пришлось заплатить 70 долларов вперед. Данные, кажется, подтверждают и это — Горизонт 5 Похоже, он станет самым большим в серии. В конце 2020 г. Microsoft объявила что 24 миллиона человек играли в предыдущую запись в Форза ряд. Но это было через два года после игры, Горизонт 4вышел старый и спустя более года после того, как он попал в Game Pass. Но 18 миллионов человек, которые пытались Горизонт 5 сделал это менее чем за четыре месяца. Это много для гоночной игры не назван Марио Карт — для справки, в 2017 году студия за Гран Туризмо сериал сказал, что самая популярная запись в то время, Gran Turismo 3 A-spec, было продано чуть менее 15 миллионов копий.

На данный момент к нам присоединилось более 20 миллионов спартанцев, и мы рады сообщить, что #HaloInfinite — крупнейший запуск в истории франшизы Halo! Спасибо всем за то, что присоединились к нам на следующем этапе этого великого пути. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr — Гало (@Halo) 25 января 2022 г.

20 миллионов человек, которые пытались Гало Бесконечный также сделать интересную точку данных по сравнению с предыдущими записями — до запуска игры серия в целом было продано 81 миллион копий за 20 лет.. По общему признанию, это немного сравнение яблок и апельсинов, учитывая, что Гало БесконечныйМногопользовательская игра бесплатна, и предыдущие игры Halo нужно было покупать. Загрузка игры требует гораздо меньше усилий, чем оплата за нее, и могли быть люди, которые попробовали ее и отказались (возможно, из-за багги сватовство), прежде чем их удастся убедить потратить деньги на скины.

В любом случае, если целью Microsoft было заставить людей хотя бы попробовать Приветкажется, это было очень успешно.

Модель free-to-play была проверена раньше — такие игры, как Фортнайт, Апекс Легендыи особенно Служебный долг: Зона боевых действий все видели огромный успех. Но они также играют в гораздо большем пуле, доступном на Xbox, ПК и PlayStation (некоторые даже доступны на Switch и мобильных устройствах). Цифры, опубликованные Microsoft, показывают, что она добилась некоторого успеха сейчас, когда большинство ее эксклюзивов не имеют обязательного бай-ина — теперь ей просто нужно удержать этих людей и выяснить, как заставить их окупиться, будь то через людей, платящих за Game Pass, микротранзакции или что-то еще.