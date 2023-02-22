Microsoft изо всех сил старается удержать пользователей Chrome в Edge

Microsoft рассматривает свой браузер как важный аспект и отправную точку для нового Bing. Microsoft Edge для Windows теперь отображает довольно агрессивную рекламу на странице загрузки Chrome, чтобы отговорить людей от перехода.

После загрузки Chrome Microsoft Edge (Canary) для современных пользователей Windows (через Ньюен) Вы заметили сообщение «Microsoft Edge работает на той же технологии, что и Chrome, с дополнительным доверием со стороны Microsoft».

Баннер появляется под адресной строкой и, что особенно важно, является частью google.com/chrome. Существует также небольшая реклама при начальной загрузке страницы Chrome, так как многие сочли эту запись рекламы ужасной.

Узнать больше Это серьезное переопределение Microsoft imo Они вставляют рекламу *на страницу загрузки Google Chrome* и запускают свой браузер 🫠 Это не должно быть хорошо pic.twitter.com/QNc3i2sKnz — Крис Франц (@frantzfries) 21 февраля 2023 г.

Такое поведение, по-видимому, ограничено Windows (мы не смогли воспроизвести его в Edge для Mac) и в настоящее время доступно только в канале предварительного просмотра Edge. Вполне возможно, что текущая негативная реакция будет означать, что Microsoft не выпустит стабильную версию.

Со своей стороны, Google также пытается заставить людей использовать Chrome, но это не агрессивно. Если вы откроете Поиск Google в Safari для Mac, в углу вы увидите всплывающее окно с надписью «Google рекомендует Chrome». Основное отличие состоит в том, что эта реклама размещается на веб-сайте, принадлежащем Google.

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