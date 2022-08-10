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Microsoft: кажется, что игры, не относящиеся к Xbox Game Pass, готовы поразить облачные игры с ошибкой [Update]

11 августа, 2022
Artem Sokolov

Обновлено 10 августа в 16:40 по восточному времени.: Представитель Microsoft сообщил Windows Central, что коды Game Pass появились из-за ошибки. Оригинальная история ниже.

Что тебе нужно знать

  • В новом списке Elden Ring на веб-сайте Xbox есть (нефункциональная) кнопка воспроизведения Xbox Cloud Gaming, указывающая на то, что, а также игры, отличные от Game Pass, скоро будут доступны для игры с Xbox Cloud Gaming.
  • Первоначально мы раскрыли планы Microsoft по расширению библиотеки Xbox Cloud Gaming, включив в нее игры, не входящие в Game Pass, приобретаемые геймерами на постоянной основе, и Microsoft подтвердила эти планы в июне 2022 года.
  • Первоначально Microsoft объявила, что расширение выйдет в конце этого года, и этот список указывает на то, что оно может появиться очень скоро.

Xbox Cloud Gaming — отличная платформа, которая позволяет подписчикам Xbox Game Pass Ultimate играть во множество потрясающих игр на мобильных устройствах, ПК с Windows и компьютерах Mac с использованием облачных потоковых сервисов Microsoft. Однако одним из его текущих недостатков является то, что вы можете играть только в те игры, которые доступны в библиотеке Xbox Game Pass. Это означает, что игроки не могут наслаждаться играми, отличными от Game Pass, которые они приобрели на постоянной основе при использовании облака. Однако вскоре это может измениться.

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