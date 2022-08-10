Microsoft: кажется, что игры, не относящиеся к Xbox Game Pass, готовы поразить облачные игры с ошибкой [Update]

Обновлено 10 августа в 16:40 по восточному времени.: Представитель Microsoft сообщил Windows Central, что коды Game Pass появились из-за ошибки. Оригинальная история ниже.

Что тебе нужно знать

В новом списке Elden Ring на веб-сайте Xbox есть (нефункциональная) кнопка воспроизведения Xbox Cloud Gaming, указывающая на то, что, а также игры, отличные от Game Pass, скоро будут доступны для игры с Xbox Cloud Gaming.

Первоначально мы раскрыли планы Microsoft по расширению библиотеки Xbox Cloud Gaming, включив в нее игры, не входящие в Game Pass, приобретаемые геймерами на постоянной основе, и Microsoft подтвердила эти планы в июне 2022 года.

Первоначально Microsoft объявила, что расширение выйдет в конце этого года, и этот список указывает на то, что оно может появиться очень скоро.

Xbox Cloud Gaming — отличная платформа, которая позволяет подписчикам Xbox Game Pass Ultimate играть во множество потрясающих игр на мобильных устройствах, ПК с Windows и компьютерах Mac с использованием облачных потоковых сервисов Microsoft. Однако одним из его текущих недостатков является то, что вы можете играть только в те игры, которые доступны в библиотеке Xbox Game Pass. Это означает, что игроки не могут наслаждаться играми, отличными от Game Pass, которые они приобрели на постоянной основе при использовании облака. Однако вскоре это может измениться.

Недавно создатель контента для Xbox Встроить твит я отметил Список Elden Ring на веб-сайте Microsoft Xbox (Откроется в новой вкладке) Который имеет кнопку воспроизведения Xbox Cloud Gaming и, предположительно, позволяет фанатам играть в игру с помощью сервиса. Кнопка на самом деле не запускает игру — она просто повторяется снова и снова — но тот факт, что эта страница существует, говорит о том, что Microsoft, возможно, наконец готовится к скорому переносу Elden Ring и игр, отличных от Xbox Game Pass, в Cloud Gaming. У некоторых пользователей также упомянул Получайте рекламу Elden Ring в облачных играх при посещении Microsoft Store, что еще больше подтверждает эту теорию.

Первоначально мы раскрыли планы Microsoft по расширению библиотеки Xbox Cloud Gaming. Постоянно включать купленные игры, недоступные в Game Pass в конце 2021 года, с компанией Официально подтверждает эти планы в июне 2022 года. В то время Microsoft объявила, что это расширение произойдет позже в этом году. Основываясь на обнаружении этой веб-страницы Elden Ring, есть большая вероятность, что вам недели (или меньше!)

Элден Ринг приземлился Облачные игры Xbox Это будет особенно интересно для многих игроков Xbox, поскольку ролевая игра с открытым миром оказалась одной из крупнейших игр 2022 года (а также, возможно, одной из лучших когда-либо). больше назад Было продано 13,4 миллиона копий игры.Мы готовы поспорить, что есть много подписчиков Xbox Game Pass Ultimate, которые владеют игрой и хотели бы исследовать промежуточные земли с помощью облака.

Представитель Microsoft сообщил Windows Central, что коды Game Pass Ultimate появились в некоторых играх в магазине Xbox из-за ошибки.

«Нам известно об ошибке, из-за которой некоторые игры неправильно отображались как доступные с Xbox Game Pass Ultimate. Мы выпустили исправление, и теперь оно обновлено».