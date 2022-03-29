Microsoft начала тестировать трассировку лучей Minecraft на Xbox

Microsoft начала тестировать поддержку трассировки лучей для Мэн Крафт На консолях Xbox Series X/S. Мэн Крафт Предварительная версия доступна инсайдерам Xbox и включает ограниченную поддержку трассировки лучей. Последняя тестовая версия также была помечена как оптимизированная для Xbox Series X/S, что указывает на скорое появление патча следующего поколения.

Я тестировал последнюю Мэн Крафт Я сделал предварительный просмотр и смог успешно включить некоторую поддержку трассировки лучей. Однако это не простой ключ. Мэн КрафтТрассировка лучей включена с дополнительными пакетами ресурсов, и на данный момент нет простого способа загрузить и установить ее в версии игры для Xbox. Однако есть альтернативное решение. Вы можете разместить Мэн Крафт Сеанс на ПК с Windows с включенными пакетами, игрок Xbox может присоединиться к этому сеансу, и трассировка лучей будет включена.

Minecraft с трассировкой лучей на Xbox? Последняя версия Minecraft Preview оптимизирована для Xbox Series S/X и имеет раннюю поддержку трассировки лучей. pic.twitter.com/cqH0cuGbtS Том Уоррен 28 марта 2022 г.

Затем вы можете включить или отключить поддержку трассировки лучей в меню настроек. Хотя есть также настройка для поддержки обновления, на данный момент она, по-видимому, ограничена DLSS Nvidia на стороне ПК. Надеюсь, это в конечном итоге распространяется на Поддержка AMD FSR 2.0 на Xboxили другие методы масштабирования.

Мэн Крафт Геймеры Xbox давно ждали новостей о трассировке лучей на Xbox Series X/S. Microsoft изначально дразнили Мэн Крафт Трассировка лучей появилась на Xbox Series X два года назад, и добавление поддержки в последнюю предварительную версию предполагает, что она может появиться в ближайшее время.

Мэн КрафтПышногрудая эстетика изначально пропагандировалась как часть запустить трассировку лучей Для выпуска игры для Windows 10 в декабре 2020 года. Трассировка лучей более заметна в отражениях воды или тенях внутри. Мэн Крафтили по дополнительным деталям в тканевых упаковках.